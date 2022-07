Borse europee poco mosse dopo il rialzo di ieri. Il Dax di Francoforte segna -0,03%, Eurostoxx 50 -0,09%, Cac 40 +0,08%, Ibex 35 -0,57%, FTSE 100 +0,02%.

Secondo quanto comunicato da Direction générale des Douanes et Droits (le Dogane di Parigi), in maggio il deficit della bilancia commerciale della Francia ha registrato un aumento a 13,0 miliardi di euro, dai 12,7 miliardi della lettura finale di aprile e contro i 6,8 miliardi del maggio 2021. Le esportazioni sono salite a 47,8 miliardi dai 47,1 miliardi precedenti. Le importazioni sono invece cresciute a 60,8 miliardi dai 59,8 miliardi di aprile.

In Olanda a maggio la produzione industriale è cresciuta del 10,0% annuo, in rallentamento rispetto al precedente balzo del 14,0% (7,6% in marzo) ma comunque nel quindicesimo mese consecutivo d'espansione.

Pochi gli spunti interessanti tra i singoli titoli. A Parigi bene Thales che sale del 3,15% mentre tra i titoli del Dax sono quelli del comparto automotive a mettersi in evidenza con Porsche che guadagna il 2,3% e Volkswagen l'1,56%. A Madrid movimenti sui titoli energetici, Naturgy guadagna l'1,68%, Enagas l'1,49% mentre Iberdrola fa segnare un calo del 4,15% ma il ribasso è dovuto allo stacco del dividendo pari a 0,2187 euro che incide per oltre il 3%.

