Avvio di seduta debole per le principale piazze azionarie europee. Il Dax si muove attorno alla parità, il CAC 40 segna -0,43%, l'Eurotoxx 50 -0,38%, l'Ibex -0,69% ed il FTSE 100 -0,35%.

Sul fronte macroeconomico il National Institute of Economic and Social Research (Niesr) prevede un declino sequenziale del Pil della Gran Bretagna dello 0,1% nel terzo trimestre, contro la crescita dello 0,2% segnata nei tre mesi allo scorso 30 giugno. Mercoledì l'Office for National Statistics (Ons, l'ente statistico di Londra) aveva comunicato che in maggio il Pil della Gran Bretagna è salito dello 0,5% sequenziale, contro la flessione dello 0,2% della lettura finale di aprile (0,1% il ribasso di marzo). In giugno il Niesr aveva stimato ua contrazione dello 0,4% per l'economia britannica nel secondo trimestre, contro l'espansione dello 0,8% della seconda lettura preliminare del primo trimestre comunicata dall'Ons.

Intanto Rishi Sunak è in prima fila per rimpiazzare Boris Johnson come leader dei conservatori e quindi diventare primo ministro della Gran Bretagna. Era stato proprio il Chancellor of the Exchequer (ministo delle Finanze) Sunak a dare il via settimana scorsa all'ondata di dimissioni di ministri che ha poi portato alla resa di Johnson. Sunak ha ottenuto 88 dei 358 voti dei parlamentari conservatori. Dietro di lui si sono piazzate Penny Mordaunt (vice ministra del Commercio) e Liz Truss (ministra degli Esteri), con 67 e 50 voti rispettivamente. Nuove votazioni nei prossimi giorni porteranno a un'ulteriore riduzione della rosa dei candidati fino ad averne solo due. Il voto finale vedrà coinvolti tutti i membri del partito e il risultato sarà annunciato il 5 settembre.

Tra i singoli titoli da segnalare che Swatch Group (+1,3%) ha comunicato per il primo semestre un progresso delle vendite del 6,5% annuo e del 7,4% annuo a valute costanti, a quota 3,61 miliardi di franchi (circa 3,66 miliardi di euro al cambio attuale). Nei sei mesi i profitti netti sono rimbalzati del 18,5% annuo a 320 milioni di franchi (325 milioni di euro), a fronte di una crescita del 25,1% annuo per l'utile operativo. Il colosso svizzero dell'orologeria ha confermato la guidance per l'intero esercizio, dopo che i lockdown in Cina hanno avuto un impatto meno grave del previsto sul suo business.

Deutsche Telekom (-1,23%) vende il 51% del suo business nelle torri di telefonia mobile in Germania e Austria e incassa 10,7 miliardi di euro. Il colosso telefonico ha annunciato la cessione della maggioranza di Gd Towers a un consorzio composto dal private equity Usa DigitalBridge e dalla canadese Brookfield Asset Management, che a sorpresa ha presentato un'offerta. Mercoledì si era tirata fuori dalla gara la spagnola Cellnex, che aveva il sostegno proprio di Brookfield, e in prima fila per l'acquisizione sembrava essere Kkr, in cordata con Global Infrastructure Partners e Stonepeak. Deutsche Telekom aveva chiuso in declino dello 0,61% mercoledì a Francoforte, contro la flessione dell'1,16% del Dax.

Lufthansa (-0,24%) ha cancellato altri 2.000 voli portando a un totale di oltre 6.000 quelli che verranno soppressi fino alla fine di agosto. L'annuncio di mercoledì è arrivato dopo quello di settimana scorsa che riguardava la cancellazione di 770 voli tra l'8 e il 14 luglio. "Lufthansa ha implementato numerose misure e sta reclutando personale aggiuntivo per garantire la massima stabilità possibile dell'orario dei voli e offrire così ai suoi passeggeri la migliore sicurezza possibile nella pianificazione", ha dichiarato a Reuters il colosso dei cieli tedesco. Lufthansa è solo l'ultima compagnia aerea a essere costretta alla cancellazione di voli: il problema è il frutto di un ritorno in massa dei viaggiatori dopo lo stop dovuto alla pandemia ma anche alla difficoltà da parte delle società aeroportuali di coprire l'organico necessario.

(AC - www.ftaonline.com)