Le principali Borse europee hanno aperto la seduta deboli. Il Dax di Francoforte cede lo 0,1%, il Cac40 di Parigi lo 0,15%, il Ftse100 di Londra lo 0,3% e l'Ibex35 di Madrid lo 0,15%.

Gli investitori aspettano la pronuncia del Federal Open Market Committee (Fomc, la commissione della Federal Reserve che si occupa di politiche monetarie), che arriverà in serata. Secondo il FedWatch Tool di Cme Group è del 99,1% la probabilità che la Fed aumenti il costo del denaro Usa tra i 25 e i 50 punti base, dopo che in marzo aveva deciso il primo incremento dal dicembre 2018 (di 25 punti base).

Tra i titoli in evidenza Solvay +5%. Il gruppo chimico ha alzato la stima di Ebitda 2022 dopo un primo trimestre più forte del previsto. Nei primi tre mesi dell'anno il margine operativo lordo è cresciuto del 22,1% a 712 milioni di euro (+20,1% su base organica). Gli analisti avevano previsto 605 milioni di euro.

Hugo Boss -4%. Il gruppo del lusso ha comunicato per il primo trimestre un rimbalzo delle vendite del 52% annuo (a valute costanti) a 772 milioni, contro i 708 milioni del consensus di FactSet. La crescita è stata invece del 17% rispetto al primo trimestre del 2019, prima dello scoppio della pandemia di coronavirus.

Volkswagen Group +0,5%. Il colosso automobilistico ha comunicato per il primo trimestre una crescita dei ricavi di appena lo 0,6% annuo a 62,74 miliardi di euro, a fronte però di un rimbalzo del 96,9% per l'utile dopo le tasse a 6,72 miliardi. Per l'intero 2022 il gruppo di Wolfsburg conferma la guidance di una crescita dei ricavi compresa tra l'8% e il 13% (e un ritorno operativo sulle vendite tra il 7,0% e l'8,5%).

Sul fronte macroeconomico in Germania le esportazioni, secondo quanto comunicato da Statistisches Bundesamt (Destatis, l'agenzia nazionale di statistica tedesca), sono calate a marzo del 3,3% sequenziale contro il progresso del 6,4% registrato in febbraio (3,0% il declino di gennaio) e la flessione del 2,0% del consensus. Le importazioni sono invece salite del 3,4% contro il 4,5% precedente (4,0% il ribasso di gennaio) e il progresso dell'1,0% stimato dagli economisti. Il risultato è stato un surplus della bilancia commerciale crollato a 3,2 miliardi di euro dagli 11,5 miliardi di febbraio (8,9 miliardi in gennaio), contro i 14,0 miliardi del marzo 2021.

