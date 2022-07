Le principali Borse europee hanno aperto la seduta deboli alla vigilia delle decisioni della Fed (atteso un aumento del costo del denaro di 75 punti base). Il Dax di Francoforte cede lo 0,1% il Cac40 di Parigi lo 0,1% e l'Ibex35 di Madrid lo 0,1%. Sopra la parità il Ftse100 di Londra (+0,4%).

Tra i titoli in evidenza UBS Group -5%. Il colosso bancario svizzero ha chiuso il secondo trimestre 2022 con un utile netto in crescita del 5% a 2,1 miliardi di dollari. Il dato è inferiore alle attese degli analisti (consensus 2,4 mld). Il CET1 capital ratio a fine giugno è pari al 14,2%.

Rolls-Royce Holdings -1%. Il produttore di motori per aerei ha nominato Tufan Erginbilgic nuovo Chief Executive Officer (CEO) al posto di Warren East che resterà in carica fino a fine 2022.

Compass Group +1,5%. Il gruppo della ristorazione collettiva ha registrato nel terzo trimestre un'accelerazione della crescita dei ricavi su base organica (+43,4%) rispetto al primo semestre (+37,9%). La società britannica ha migliorato l'outlook per l'intero esercizio e ora prevede ricavi su base organica in crescita del 35% contro il +30% della precedente guidance.

Unilever +1%. Il gigante dei beni di consumo ha chiuso il primo semestre 2021 con ricavi underlying in crescita dell'8,1% (consensus +7,2%). In calo invece l'underlying operating margin al 17,0%. Per l'intero esercizio il gruppo prevede di superare la guidance in termini di crescita dei ricavi underlying (+4,5-6,5%).

Logitech International -6%. Il produttore di periferiche per pc ha tagliato le stime per l'esercizio in corso. Le vendite sono attese ora in calo tra il 4% e l'8% con un utile operativo tra 650 e 750 milioni di dollari.

