Le principali Borse europee hanno aperto l'ultima seduta del mese di giugno in ribasso ancora penalizzate dai timori su inflazione e recessione. Il Dax di Francoforte cede l'1,9%, il Cac40 di Parigi l'1,9%, il Ftse100 di Londra l'1,5% e l'Ibex35 di Madrid l'1,2%.

Il chairman della Federal Reserve (Fed) Jerome Powell ha ammesso che "non vi è alcuna garanzia" che l'inflazione possa essere messa sotto controllo senza danneggiare il mercato del lavoro.

Tra i titoli in evidenza Uniper -19%. La società tedesca del settore dell'energia ha ritirato la guidance 2022.

Trigano -7%. Il produttore di veicoli ricreazionali ha chiuso il terzo trimestre con un giro d'affari (a cambi e perimetro costanti) in calo del 10,4% a 921,2 milioni di euro.



Sul fronte macroeconomico in Germania le vendite retail, secondo quanto comunicato da Statistisches Bundesamt (Destatis, l'agenzia nazionale di statistica tedesca), hanno segnato una flessione a maggio del 3,6% annuo, in peggioramento rispetto allo 0,4% di aprile (2,7% il declino di marzo) e contro il ribasso del 2,0% del consensus. Su base mensile le vendite al dettaglio sono invece salite dello 0,6% dopo il precedente crollo del 5,4% (0,1% il calo di marzo), contro il rialzo dello 0,5% atteso dagli economisti.

I prezzi all'import sono saliti a maggio dello 0,9% mensile, in ulteriore rallentamento rispetto all'1,8% di aprile (e al 5,7% di marzo) e sotto all'1,6% del consensus. L'indice dei prezzi all'import è rimbalzato comunque del 30,6% annuo, contro il 31,7% precedente (31,2% in marzo) e il 31,5% atteso dagli economisti. L'indice dei prezzi all'export è invece cresciuto del 15,9% annuo e dello 0,6% mensile.

In Francia il tasso d'inflazione, secondo quanto comunicato su base preliminare dall'Institut national de la statistique et des études économiques (Insee, l'ente nazionale di statistica di Parigi) è cresciuto a giugno al 5,8% annuo dal 5,2% di maggio (4,8% in aprile). Su base sequenziale l'indice dei prezzi al consumo è salito dello 0,7% come in maggio (0,4% in aprile). L'indice armonizzato dei prezzi al consumo è invece cresciuto del 6,5% annuo (5,8% in maggio) e dello 0,8% mensile (rialzo invariato rispetto al mese precedente).

In Gran Bretagna il Pil, secondo quanto comunicato su base preliminare dall'Office for National Statistics (Ons, l'ente statistico di Londra), è cresciuto nel primo trimestre 2022 dell'8,7% annuo, contro il 6,6% dell'ultimo periodo dello scorso anno (9,9% il rialzo del terzo trimestre), in linea con la prima lettura preliminare di maggio. Su base sequenziale l'economia britannica ha invece registrato un'espansione dello 0,8% contro l'1,3% precedente (0,9% nel terzo trimestre), anche in questo caso in linea con il dato flash.

