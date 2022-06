Le principali Borse europee hanno aperto la seduta in deciso ribasso sui timori di una recessione innescata dalle politiche restrittive delle banche centrali. Il Dax di Francoforte cede l'1,7%, il Cac40 di Parigi l'1,7%, il Ftse100 di Londra l'1,3% e l'Ibex35 di Madrid l'1,3%.

Forti vendite sul comparto energetico in scia al crollo del petrolio; il Brent è sceso sotto i 110 dollari al barile.Male anche le banche.

Tra i titoli in evidenza Accor -3%. Il gruppo alberghiero ha annunciato la cessione del 10,8% di Ennismore a Qatari consortium per 185 milioni di euro.

ArcelorMittal -7%. Jp Morgan ha tagliato il rating sul titolo del colosso dell'acciaio a "neutral" da "overweight".

Sul fronte macroeconomico in Gran Bretagna l'inflazione, secondo quanto comunicato dall'Office for National Statistics (Ons, l'ente statistico di Londra), è cresciuta a maggio al 9,1% annuo dal 9,0% di aprile (7,0% in marzo), in linea con il consensus. Su base mensile l'indice dei prezzi al consumo è salito dello 0,7% contro il 2,5% precedente (1,1% in marzo) e lo 0,6% stimato dagli economisti. L'indice core è invece aumentato del 5,9% annuo (6,2% in aprile) e dello 0,5% sequenziale (0,7% il precedente incremento).

I prezzi alla produzione in input sono balzati a maggio del 22,1% annuo contro il 18,6% di aprile (19,2% in marzo) e il 19,4% del consensus. Su base mensile l'indice dei prezzi alla produzione in input è salito del 2,1% contro l'1,1% precedente (5,2% in marzo). I prezzi alla produzione in output sono invece cresciuti del 15,7% annuo contro il 14,0% di aprile (11,9% in marzo) e il 14,7% stimato dagli economisti. Su base sequenziale il progresso è stato dell'1,6% contro il 2,3% precedente (2,0% in marzo).

