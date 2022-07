Borse europee positive questa mattina dopo un'ora circa di scambi. Il Dax fa segnare un progresso dell'1,1%, Eurostoxx 50 +0,84%, CAC 40 +0,66%, Ibex 35 +1%, FTSE 100 +0,82%.

Il settore auro segna il passo. Nel giugno del 2022 le vendite di auto per passeggeri dell'Unione Europea sono diminuite del 15,4% rispetto al giugno 2021 ponendosi a 886.510 unità. Lo evidenziano gli ultimi dati dell'associazione europea di costruttori di automobili Acea. Negative le performance dei maggiori mercati nazionali. Male l'Italia (-15% a 127.209 vetture) e la Francia (-14,2% a 171.087 unità). La Germania registra una flessione del 18,1% a 224.558 veicoli e la Spagna un calo del 7,8% a 89.252 auto. Il mercato automotive del Regno Unito segna un calo del 24,3% a giugno a 140.958 unità, ma fuori del perimetro delle 886.510 unità conteggiate in Europa.

Secondo quanto comunicato dal Centraal Bureau voor de Statistiek (Cbs, l'Ufficio centrale di statistica dei Paesi Bassi), in maggio le esportazioni dall'Olanda hanno registrato un progresso in volume del 4,4% annuo, in accelerazione rispetto all'1,2% della lettura finale di aprile (2,0% la flessione di marzo). Le importazioni sono invece cresciute del 3,6% annuo, contro l'1,6% precedente (2,2% il declino di marzo).

Pochi comunque gli spunti interessanti tra i singoli titoli dei principali panieri. A Parigi bene Renault e Michelin che guadagnano poco più del 2%, in rialzo del 2% anche Totalenergies. Thales (+0,91%), dopo che JP Morgan che ha alzato il target sul titolo da 145 a 150 euro.

A Francoforte balzo in avanti di Rwe in crescita del 2,95%: Beremberg ha alzato il target price sul titolo portandolo da 42,5 a 47 euro.

(AC - www.ftaonline.com)