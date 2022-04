Le principali Borse europee hanno aperto la seduta in rialzo sostenute dall'ottima trimestrale di Meta (Facebook). Il Dax di Francoforte sale dell'1,3%, il Cac40 di Parigi dell'1,4%, il Ftse100 di Londra dello 0,5% e l'Ibex35 di Madrid dello 0,4%.

Tra i titoli in evidenza Unilever +0,2%. Il colosso dei beni di consumo ha registrato nel primo trimestre un giro d'affari superiore alle attese ma prevede per l'intero esercizio un margine operativo nella parte bassa della guidance (16-17%).

HelloFresh +10%. La società tedesca specializzata in kit per la preparazione dei pasti ha chiuso il primo trimestre con un Ebitda adjusted a 99,3 milioni di euro contro i 67,9 milioni del consensus. Meglio del previsto anche i ricavi a 1,92 miliardi (consensus 1,84 miliardi).

Albioma +14%. KKR ha messo sul piatto 50 euro per azione (oltre al dividendo di 0,84 euro per azione) per l'acquisto del produttore di energia rinnovabile.

Sul fronte macroeconomico in Spagna, secondo quanto comunicato su base preliminare dall'Instituto Nacional de Estadística (Ine, l'ente statistico di Madrid), in aprile il tasso d'inflazione ha registrato un calo all'8,4% annuo dal 9,8% di marzo (7,6% in febbraio), contro il 9,0% del consensus. Su base mensile l'indice dei prezzi al consumo è invece sceso dello 0,1% contro il precedente rialzo del 3,0% (0,8% il progresso di febbraio).

