Le principali Borse europee hanno aperto la seduta in deciso rialzo. Il Dax di Francoforte guadagna l'1%, il Cac40 di Parigi l'1,3%, il Ftse100 di Londra lo 0,8% e l'Ibex35 di Madrid l'1,5%.

Riflettori sul meeting del Federal Open Market Committee (Fomc) e sulla decisione di politica monetaria in arrivo in serata: secondo il Fedwatch Tool di Cme Group è al 99,7% la possibilità che i tassi d'interesse Usa vengano aumentati di 75 punti base, contro i 50 punti del rialzo di maggio.

Sempre oggi il consiglio direttivo si riunirà per un meeting non calendarizzato e la valutazione della recente ondata di vendite sui mercati del debito sovrano europeo. Lo ha confermato un portavoce a Reuters e lo riporta anche Bloomberg.

Acquisti diffusi su tutti i settori.

Bene in particolare le banche.

Tra i titoli in evidenza EDF +3%. Il Ministro dell'economia e delle finanze francese, Bruno Le Maire, a proposito della possibile nazionalizzazione del gruppo energetico ha detto che tutte le opzioni sono sul tavolo.

Kering +2%. Jefferies ha alzato il rating sul titolo del gruppo del lusso a "buy".

Sul fronte macroeconomico in Francia il tasso d'inflazione, secondo quanto comunicato dall'Institut national de la statistique et des études économiques (Insee, l'ente nazionale di statistica di Parigi), è cresciuto a maggio al 5,2% annuo dal 4,8% di aprile (4,5% in marzo), in linea con la lettura preliminare diffusa lo scorso mese. Su base sequenziale l'indice dei prezzi al consumo è salito dello 0,7% contro lo 0,4% precedente (1,4% in marzo) e lo 0,6% del dato flash. L'indice armonizzato dei prezzi al consumo è invece cresciuto del 5,8% annuo (5,4% in aprile) e dello 0,8% mensile (0,5% in aprile).

