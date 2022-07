Borse europee negative in avvio della nuova settimana. IlDax di Francoforte segna -1,23%, Eurostoxx 50 -1,26%, Cac 40 -1,4%, Ibex 35-0,9%, FTSE 100 -0,98%. Dopo una buona chiusura di ottava, dunque, i mercatinon sono per il momento riusciti a dare continuità a quanto di buono fattovedere nelle ultime sedute.

Pesa ancora l'incertezza sui rischi recessivi sia in Europeache negli Stati Uniti e sulle prossime mosse delle banche centrali, che nelleprossime riunioni andranno ad innalzare sicuramente i tassi di interesse. Ilmercato teme evidentemente una stretta più forte rispetto a quanto ipotizzatofino ad oggi o comunque che la stretta in generale possa far cadere le economiedei paesi più industrializzati in recessione.

Le vendite appaiono generalizzate su tutti i titoli deiprincipali listini. A Francoforte in rosso i titoli del comparto automobilisticodopo il bel recupero di settimana scorsa. All'interno del paniere Dax soltantodue titoli su 40 riescono a mantenersi poco sopra la parità, si tratta diHenkel (+0,13%) e Deutsche Borse (+0,09%). Situazione analoga a Parigi con ladifferenza che tra i titoli del CAC 40 nessuno presenta il segno positivo e levendite appaiono ben distribuite tra tutti i vari comparti.

Va un pò meglio a Madrid che nonostante faccia segnare un ribassosuperiore al punto percentuale, annovera un gruppetto di 5/6 titoli interritorio positivo con Grifols e CRP Acc in crescita di oltre un puntopercentuale.

