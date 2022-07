Segno negativo questa mattina per le principali piazze azionarie europee. Il Dax di Francoforte arretra dell'1,28%, l'Eurostoxx 50 segna -1,23%, il CAC 40 -1,04%, l'Ibex 35 -0,64% ed il FTSE 100 -0,61%.

Lo stress test climatico 2022 della BCE ha rivelato dati importanti e lacune metodologiche che le banche dovranno affrontare per misurare e gestire adeguatamente il rischio climatico. Negli scenari a breve termine previsti dalla BCE, le proiezioni per le banche dell'Eurozona dimostrano che le potenziali perdite dovute al cambiamento climatico sarebbero gestibili. Le banche non rischiano requisiti patrimoniali più elevati a seguito del test, ma saranno obbligate a migliorare le proprie capacità di gestione del rischio climatico nei prossimi anni. Nonostante i notevoli limiti, lo stress test della BCE è una forte indicazione della determinazione delle autorità dell'UE ad affrontare il rischio climatico.

Sul fronte macroeconomico secondo quanto comunicato dal British Retail Consortium (Brc), in Gran Bretagna le vendite al dettaglio hanno registrato in giugno un declino a perimetro costante dell'1,3% annuo, contro la precedente flessione dell'1,5% (1,7% il ribasso di aprile). Secondo quanto emerge dal Brc-Kpmg Retail Sales Monitor le vendite al dettaglio totali sono invece scese dell'1,0% annuo, contro il calo dell'1,1% di maggio (e dello 0,3% in aprile, quando era stata registrata la prima contrazione in 15 mesi).

Per quanto concerne i singoli titoli da segnalare che Basf (-2,21%) ha anticipato per il secondo trimestre un utile operativo di 2,34 miliardi di euro, marginalmente inferiore rispetto ai 2,36 miliardi di un anno prima ma significativamente sopra alle attese del mercato. Il colosso chimico tedesco, che ha confermato la guidance sull'intero esercizio, ha spiegato che il risultato è stato ottenuto grazie al trasferimento dei maggiori costi delle materie prime e all'avere beneficiato del rafforzamento del dollaro Usa. Basf, che comunicherà i risultati definitivi del trimestre il prossimo 27 luglio, aveva chiuso con un crollo del 3,84% la seduta di lunedì a Francoforte, contro la perdita dell'1,40% del Dax.

A Francoforte ribasso del 3% per Covestro e Vonovia, si salva Deutsche Borse che guadagna poco meno di 1 punto percentuale. Situazione analoga a Parigi dove Unibail Rodamco segna -4%, peggior titolo del paniere CAC 40 mentre in contro tendenza spicca il +2,45% di Thales.

