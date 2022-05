Le principali Borse europee hanno aperto la seduta in ribasso. Il Dax di Francoforte cede l'1%, il Cac40 di Parigi l'1,3%, il Ftse100 di Londra l'1% e l'Ibex35 di Madrid lo 0,9%.

Mercati penalizzati da Snap (casa madre della piattaforma Snapchat) che ha annunciato che non riuscirà a raggiungere gli obiettivi di ricavi ed utile nel secondo trimestre (il titolo è scivolato del 30% nel mercato after hours a Wall Street).

Tra i titoli in evidenza Air France-Klm -5%. Il colosso dei cieli franco-olandese ha annunciato un nuovo aumento di capitale per complessivi 2,26 miliardi, rivolto agli azionisti esistenti. Il gruppo ha sottolineato che i proventi della ricapitalizzazione saranno utilizzati per rimborsare le obbligazioni subordinate detenute dallo Stato francese e per consolidare il bilancio.

Safran -3%. Secondo Reuters, CFM International, joint venture tra il gruppo della difesa francese e General Electric, starebbe accumulando ritardi di produzione tra le 6 e le 8 settimana a causa di problemi di approvvigionamento.

Sul fronte macroeconomico in Francia l'indice della fiducia delle aziende, secondo quanto comunicato dall'Institut national de la statistique et des études économiques (Insee, l'ente nazionale di statistica di Parigi), è calato nel mese di maggio a 106 punti dai 108 punti di aprile (107 punti in marzo), contro i 107 punti del consensus. L'indice è elaborato attraverso un'indagine condotta tra circa 4.000 imprenditori francesi di un'ampia gamma di settori.

