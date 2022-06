Le principali Borse europee hanno aperto la seduta in ribasso. Il Dax di Francoforte cede lo 0,4%, il Cac40 di Parigi lo 0,5%, il Ftse100 di Londra lo 0,5% e l'Ibex35 di Madrid lo 0,7%.

Rimangono i timori per una recessione che si riflettono sui corsi delle materie prime. Perde terreno il petrolio ma le prospettive di una contrazione della domanda deprimono anche i prezzi di metalli industriali come rame e iron ore (deprezzatosi quest'ultimo di oltre il 20% nelle ultime settimane).

Tra i titoli in evidenza Atos +4% in scia alle indiscrezioni su una possibile fusione con la connazionale Thales (-0,8%).

Eurofins Scientific +2%. Deutsche Bank ha alzato il rating sul titolo del gruppo del settore medicale e dei laboratori di analisi a "hold" da "sell".

Valneva. Il titolo del gruppo biotech francese è sospeso in attesa di un comunicato.

Sul fronte macroeconomico in Francia l'indice della fiducia delle aziende, secondo quanto comunicato dall'Institut national de la statistique et des études économiques (Insee, l'ente nazionale di statistica di Parigi), è salito a giugno a 108 punti dai 106 punti di maggio (108 punti era stata anche la lettura relativa ad aprile), contro il declino a 105 punti del consensus. L'indice è elaborato attraverso un'indagine condotta tra circa 4.000 imprenditori francesi di un'ampia gamma di settori.

(RV - www.ftaonline.com)