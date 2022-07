Le principali Borse europee hanno aperto l'ultima seduta della settimana in ribasso sui timori per una recessione innescata dalla stretta monetaria della Federal Reserve (Fed). Il Dax di Francoforte cede l'1%, il Cac40 di Parigi lo 0,7%, il Ftse100 di Londra lo 0,5% e l'Ibex35 di Madrid lo 0,5%.

Negli Usa l'inflazione non ha dato segnali di significativo rallentamento: in maggio il Pce Price Index (metrica privilegiata dalla Fed) è cresciuto del 6,3% annuo come in aprile mentre il Core Pce Price Index (al netto di alimentari ed energia) è salito del 4,7% annuo, contro il 4,9% di aprile.

Oggi alle 11 ora italiana sarà pubblicato il dato preliminare di giugno sui prezzi al consumo nella zona euro (atteso +8,4% su anno).

Forti vendite sul settore dei semiconduttori dopo il debole outlook della statunitense Micron Technology. ASML cede il 3%, STM il 3% ed Infineon il 4%.

Tra i titoli in evidenza Sodexo +3%. Il gruppo della ristorazione collettiva ha chiuso il terzo trimestre con un giro d'affari superiore alle attese a 5,52 miliardi di euro contro i 5,33 miliardi del consensus.

Novartis -1%. Secondo quanto riportano fonti citate da Bloomberg, il colosso farmaceutico lavora al collocamento di Sandoz, sussidiaria attiva nei farmaci generici. Spin-off e Ipo sembrano essere diventati l'opzione più percorribile per Sandoz, visto che la difficile congiuntura per i leveraged buyout rende più difficile una vendita ai private equity. In febbraio sempre Bloomberg aveva indicato che Blackstone e Carlyle stavano preparando un'offerta congiunta su Sandoz, la cui valutazione potrebbe arrivare a 25 miliardi di dollari.

