Le Borse europee hanno aperto l'ultima seduta della settimana in ribasso in attesa della pubblicazione del dato sull'inflazione negli Stati Uniti (nel primo pomeriggio). Il Dax di Francoforte cede lo 0,6%, il Cac40 di Parigi lo 0,6%, il Ftse100 di Londra lo 0,4% e l'Ibex35 di Madrid lo 0,6%.

Ieri la Bce ha confermato i tassi di interesse ma ha anticipato un rialzo di 25 punti base nel meeting di luglio e la fine del programma di acquisto di asset. Un ulteriore incremento (di portata maggiore) è atteso nel meeting di settembre.

Tra i titoli in evidenza Repsol -0,4%. Il gruppo petrolifero ha comunicato di avere raggiunto l'accordo per la vendita del 25% delle sue operazioni nelle rinnovabili a Crédit Agricole Assurances ed Energy Infrastructure Partners (Eip). La big oil spagnola incasserà 905 milioni di euro per la quota di Repsol Renovables, che viene valutata dall'operazione 4,38 miliardi di euro, debito incluso. Come riportato in precedenza da Reuters, Repsol è anche in trattativa per cedere il 25% del suo business nell'oil and gas a Eig Global Energy Partners.

Electricite de France -0,9%. Hsbc ha tagliato il rating sul titolo del gruppo energetico francese a "reduce" da "hold".

Sul fronte macroeconomico in Spagna il tasso d'inflazione, secondo quanto comunicato dall'Instituto Nacional de Estadística (Ine, l'ente statistico di Madrid), è cresciuto a maggio all'8,7% annuo dall'8,3% di aprile (9,8% in marzo), in linea con la lettura preliminare diffusa lo scorso mese. Su base sequenziale l'indice dei prezzi al consumo è salito dello 0,8% contro il precedente declino dello 0,2% (3,0% il progresso di marzo), anche in questo caso in linea con il dato flash. L'indice armonizzato dei prezzi al consumo è invece aumentato dell'8,5% annuo (8,3% in aprile) e dello 0,7% mensile (0,3% la precedente flessione).

