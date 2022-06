Le principali Borse europee hanno aperto la seduta in ribasso in attesa delle indicazioni che arriveranno più tardi dalla Bce. Il Dax di Francoforte cede lo 0,6%, il Cac40 di Parigi lo 0,6%, il Ftse100 di Londra lo 0,4% e l'Ibex35 di Madrid lo 0,3%.

Restano i timori per l'inflazione, con il petrolio Wti che ha superato quota 120 dollari il barile.

Tra i titoli in evidenza Electricite de France +3% sulle voci di nazionalizzazione.

Elior Group -2,5%. Hsbc ha tagliato il rating sul titolo del gruppo del catering e della ristorazione collettiva a "hold" da "buy". Il broker ha invece promosso Sodexo (+1%) a "buy".

Totalenergies +1%. Credit Suisse ha avviato la copertura sul titolo del gruppo energetico con rating "outperform" e target price a 60 euro.



Sul fronte macroeconomico in Francia i salari (a esclusione del settore agricolo), secondo quanto comunicato dall'Institut national de la statistique et des études économiques (Insee, l'ente nazionale di statistica di Parigi), sono cresciuti nel primo trimestre 2022 dello 0,3% sequenziale, contro il precedente progresso dello 0,4% (0,5% l'incremento del terzo trimestre 2021) e in linea con la lettura preliminare diffusa a inizio maggio.

(RV - www.ftaonline.com)