Le principali Borse europee hanno aperto la seduta in ribasso in scia al deciso calo registrato ieri a Wall Street. Il Dax di Francoforte cede l'1%, il Cac40 di Parigi lo 0,7%, il Ftse100 di Londra lo 0,5% e l'Ibex35 di Madrid lo 0,8%.

Principale fattore ribassista è il dato sulla fiducia dei consumatori Usa, scesa sui minimi in 16 mesi a giugno a causa dei timori che l'inflazione elevata possa causare una frenata significativa della ripresa nel secondo semestre del 2022.

Negativo il settore auto dopo l'intesa del Consiglio dei ministri Ue dell'Ambiente sul pacchetto di azzeramento emissioni di CO2 che prevede lo stop alla vendita di auto a motore benzina e diesel entro il 2035.

Tra i titoli in evidenza Hennes & Mauritz +3%. Il gruppo d'abbigliamento ha comunicato per il suo secondo trimestre (chiuso lo scorso 31 maggio) una crescita dei profitti netti da 2,77 a 3,68 miliardi di corone (da 259 a 345 milioni di euro), contro i 3,09 miliardi (289 milioni di euro) delle stime di FactSet. Nei tre mesi, come anticipato, le vendite sono cresciute del 17% annuo (12% in valute locali), a 54,50 miliardi di corone (5,10 miliardi di euro). Il gigante svedese ha parallelamente annunciato l'avvio di un buyback da 3 miliardi di corone (281 milioni di euro).

EssilorLuxottica -1,7%. Il Consiglio di Amministrazione del colosso degli occhiali ha nominato Francesco Milleri nuovo Presidente. Milleri mantiene inoltre l'attuale carica di Amministratore Delegato.

Sul fronte macroeconomico in Spagna le vendite al dettaglio, secondo quanto comunicato dall'Instituto Nacional de Estadística (Ine, l'ente statistico di Madrid), sono salite a maggio dell'1,4% annuo (su base rettificata per le variazioni di calendario), contro l'1,6% della lettura finale di aprile (4,1% il declino di marzo) e l'1,3% del consensus. Su base mensile le vendite retail sono invece rimaste invariate dopo la crescita del 5,3% di aprile (4,3% la flessione di marzo).

(RV - www.ftaonline.com)