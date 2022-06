Le principali Borse europee hanno aperto la seduta in ribasso. Il Dax di Francoforte cede lo 0,4%, il Cac40 di Parigi lo 0,4%, il Ftse100 di Londra lo 0,5% e l'Ibex35 di Madrid lo 0,1%.

Come previsto il Federal Open Market Committee (Fomc) ha alzato i tassi d'interesse Usa di 75 punti base (in un range compreso tra lo 1,50% e l'1,75%). Non succedeva dal novembre 1994. E ora i rappresentanti della Federal Reserve (Fed) prevedono aumenti costanti per il resto dell'anno, forse includendo ancora incrementi di 75 punti. A fine 2022 i tassi potrebbero raggiungere il 3,40% (ovvero il livello più alto da gennaio 2008), rallentando notevolmente l'economia e portando a un aumento della disoccupazione. Dopo il meeting straordinario della Banca centrale europea (Bce) di mercoledì, sono ora attese anche la decisioni della Bank of England (BoE).

Tra i titoli in evidenza Rexel +7%. Il distributore di materiale elettrico ha aumentato le previsioni 2022. I ricavi sono attesi ora in crescita tra il 7% ed il 9%. L'adjusted EBITA margin è visto oltre il 6,7%.

Veolia +2%. Il gruppo dei servizi di pubblica utilità potrebbe cedere le attività di smaltimento rifiuti nel Regno Unito per venire in contro all'autorità britannica sulla concorrenza che ancora non si è espressa (unica al mondo) in merito all'integrazione con Suez.

Asos -11%. Il rivenditore di abbigliamento e accessori su internet prevede di chiudere l'esercizio fiscale 2021/2022 con un utile ante imposte adjusted compreso tra 20 e 60 milioni di sterline. Il dato è inferiore alle attese degli analisti (83 milioni).

(RV - www.ftaonline.com)