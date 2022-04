Principali Borse europee in territorio negativo nei primi scambi della seduta. Il Dax di Francoforte cede lo 0,9%, il Cac40 di Parigi lo 0,7%, il Ftse100 di Londra lo 0,4% e l'Ibex35 di Madrid lo 0,7%

Mercati penalizzati dallo spostamento della Federal Reserve (Fed) verso una politica monetaria maggiormente aggressiva, dai timori per l'impatto sull'economia globale dei nuovi lockdown in Cina ed al peggioramento della fiducia dei consumatori in Germania e Francia.

Tra i titoli in evidenza Commerzbank +0,4%. La banca tedesca ha comunicato su base preliminare per il primo trimestre profitti netti più che raddoppiati a 284 milioni di euro. L'utile operativo è salito marginalmente da 538 a 544 milioni, ampiamente sopra però ai 282 milioni del consensus diffuso dallo stesso istituto. I ricavi sono aumentati da 2,49 a 2,80 miliardi, contro i 2,31 miliardi stimati dagli analisti. Commerz comunicherà i risultati definitivi il prossimo 12 maggio.

STMicroelectronics +2%. Il gruppo dei semiconduttori ha annunciato risultati del primo trimestre superiori alle attese. Nei tre mesi l'utile netto si è attestato a 747 milioni di dollari con un margine lordo al 46,7% e ricavi netti a 3,55 miliardi. Per il trimestre in corso STM stima ricavi netti a 3,75 miliardi di dollari (come valore intermedio) ed un margine lordo intorno al 46,0%.

Deutsche Bank -6%. Il colosso tedesco prevede per il 2022 un aumento significativo degli accantonamenti per perdite su crediti a causa della guerra in Ucraina ed al rallentamento della crescita.

Sul fronte macroeconomico in Germania, secondo il sondaggio pubblicato da GfK (la società di ricerca con base a Norimberga), in aprile l'indice della fiducia dei consumatori è calato a -16,4 punti da -8,9 punti di marzo (-6,7 punti in febbraio), contro il declino a -15,5 punti dell'outlook del mese scorso. Per il mese di maggio le aspettative sono di un'ulteriore flessione sul record negativo di -26,5 punti.

In Francia, secondo quanto comunicato dall'Institut national de la statistique et des études économiques (Insee, l'ente nazionale di statistica di Parigi), in aprile l'indice della fiducia dei consumatori ha registrato una flessione a 88 punti dai 90 punti della lettura finale di marzo (96 punti in febbraio), confermandosi sotto la media di lungo periodo di 100 punti. Il dato, che si confronta con il rialzo a 92 punti del consensus, si attesta sui minimi dagli 86 punti del dicembre 2018.

(RV - www.ftaonline.com)