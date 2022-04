Le principali Borse europee hanno aperto l'ultima seduta della settimana in ribasso. Il Dax di Francoforte cede l'1%, il Cac40 di Parigi l'1,2%, il Ftse100 di Londra lo 0,6% e l'Ibex35 di Madrid lo 0,7%.

A pesare sui listini sono le parole del chairman della Federal Reserve (Fed) Jerome Powell, che ha confermato quanto l'istituto centrale di Washington si stia spostando verso una politica monetaria maggiormente aggressiva. "Per me è appropriato muoversi un po' più rapidamente e direi che 50 punti base saranno sul tavolo alla riunione di maggio", ha dichiarato Powell. "È assolutamente essenziale ripristinare la stabilità dei prezzi. Le economie non funzionano senza stabilità dei prezzi", ha aggiunto.

Tra i titoli in evidenza Kering -5%. Il gruppo del lusso ha comunicato che nel primo trimestre i ricavi sono rimbalzati del 27,4% annuo (21,4% la crescita a perimetro e valute costanti), a 4,96 miliardi di euro. Tra i singoli marchi Gucci ha registrato un progresso del 19,5% annuo (13,4% la crescita organica) a 2,59 miliardi di euro, inferiore rispetto alle attese degli analisti.

EssilorLuxottica -2%. Il colosso degli occhiali ha annunciato che il fatturato consolidato del primo trimestre 2022 è stato pari a 5.607 milioni di Euro, con un aumento su base annua del 33,1% a cambi costanti rispetto al primo trimestre 2021 (+38,1% a cambi correnti). Il fatturato comparabile è cresciuto dell'11,5% a cambi costanti (+15,7% a cambi correnti).

Sul fronte macroeconomico nel Regno Unito l'ONS ha annunciato che il volume destagionalizzato delle vendite al dettaglio ha evidenziato nel mese di marzo una variazione negativa dell'1,4% su base mensile, risultando inferiore alle attese degli analisti (pari a +-0,3%) dal -0,5% della rilevazione precedente. Su base annuale le vendite hanno registrato una variazione del +0,9% dopo la crescita del 7% della rilevazione precedente (consensus +2,8%). L'indice (esclusa la benzina) e' diminuito dell'1,1% su base mensile (consensus -0,4%) dal -0,9% della rilevazione precedente. Su base annuale l'indice, esclusa la benzina, ha mostrato un calo dello 0,6% (aspettative +0,7% a/a), dal +4,6% della rilevazione precedente. (RV - www.ftaonline.com)

