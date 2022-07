Le principali Borse europee hanno aperto la seduta in ribasso in scia alla chiusura negativa ieri a Wall Street. Il Dax di Francoforte cede lo 0,4%, il Cac40 di Parigi lo 0,6%, il Ftse100 di Londra lo 0,3% e l'Ibex35 di Madrid lo 0,2%.

I riflettori sono tutti sulle mosse degli istituti centrali. In settimana toccherà a Banca centrale europea e Bank of Japan mentre il meeting del Federal Open Market Committee (Fomc) è in programma il 26-27 luglio. Nuovi timori arrivano dalla Cina sulla pandemia di coronavirus, dopo che sono stati registrati 776 contagi facendo riemergere lo spettro di lockdown e stop all'attività produttiva con evidenti ricadute su scala globale. Il tutto mentre gli investitori continuano a guardare con apprensione all'inflazione.

Tra i titoli in evidenza EDF +15%. Lo Stato francese intende lanciare un'Opa a 12 euro per azione sul capitale non ancora in possesso del gruppo energetico. L'operazione è finalizzata al delisting.

Novartis +0,2%. Il gruppo farmaceutico ha comunicato per il secondo trimestre 2022 profitti netti in declino da 2,89 a 1,69 miliardi di dollari. L'utile operativo core è invece sceso da 4,35 a 4,27 miliardi, sopra però ai 4,19 miliardi del consensus di Refinitiv. Nei tre mesi la big pharma elvetica ha registrato una contrazione delle vendite dell'1% annuo (ma in crescita del 5% a valute costanti) a 12,78 miliardi di dollari, contro i 12,60 miliardi del consensus di FactSet.

Alstom -3%. Il produttore di treni ha comunicato per il primo trimestre dell'esercizio 2022-2023 una crescita delle vendite dell'8% annuo a 4,0 miliardi di euro. Gli ordinativi sono invece calati del 13% a 5,6 miliardi. Il gruppo francese ha notato come il grosso del suo business rimanga in Europa, che pesa per il 70% del totale degli ordini (e in particolare in Germania, che da sola conta per 2,5 miliardi di euro di commesse). Confermata la guidance sull'intero esercizio.

Swatch -0,8%. Secondo quanto comunicato dalla Fédération de l'industrie horlogère suisse (Fh, l'associazione di settore con sede a Biel), in giugno l'export di orologi dalla Svizzera è salito dell'8,1% annuo attestandosi a 2,13 miliardi di franchi (2,15 miliardi di euro). Il dato segna un rallentamento rispetto al rimbalzo del 13,6% di maggio.

Sul fronte macroeconomico in Gran Bretagna il tasso di disoccupazione, secondo quanto comunicato dall'Office for National Statistics (Ons, l'ente statistico di Londra), nei tre mesi allo scorso 31 maggio è rimasto stabile sul 3,8% precedente (3,7% nel primo trimestre), contro il 3,9% del consensus. In maggio le richieste di sussidi di disoccupazione sono invece calate di 20.000 unità contro il declino di 34.700 della lettura finale di aprile (65.500 la flessione di marzo) e la contrazione di 41.200 del consensus.

