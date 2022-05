Avvio di seduta poco mosso per le principali Borse europee. Il Dax di Francoforte cede lo 0,05%. il Ftse100 di Londra lo 0,1%. Sulla parità il Cac40 di Parigi mentre l'Ibex35 di Madrid avanza dello 0,4%.

Tra i titoli in evidenza Elior Group -9%. Il gruppo del catering e della ristorazione collettiva ha presentato un outlook debole.

ABN Amro -8%. La banca olandese ha chiuso il primo trimestre con profitti superiori alle attese ma ha avvertito che la guerra in Ucraina potrebbe avere impatti indiretti sulle attività.

Ahold Delhaize +1%. Jp Morgan ha alzato il rating sul titolo del gruppo della distribuzione a "overweight" da "neutral".

Tui -9%. L'operatore turistico intende collocare fino a 162,3 milioni di nuove azioni, pari a circa il 10% del capitale attuale, attraverso un bookbuilding accelerato rivolto esclusivamente a investitori istituzionali.

Commerzbank +0,7%. Secondo il Financial Times, che cita tre fonti a conoscenza della vicenda, la banca tedesca avrebbe discusso una possibile fusione con Unicredit prima dello scoppio della guerra in Ucraina per poi abbandonare il progetto.

Sul fronte macroeconomico in Gran Bretagna l'inflazione, secondo quanto comunicato dall'Office for National Statistics (Ons, l'ente statistico di Londra), è cresciuta nel mese di aprile al 9,0% annuo dal 7,0% di marzo (6,2% in febbraio), contro il 9,1% del consensus. Su base mensile l'indice dei prezzi al consumo è salito del 2,5% dall'1,1% precedente (0,8% in febbraio), contro il 2,6% stimato dagli economisti. L'indice core è invece aumentato del 6,2% annuo (5,7% in marzo) e dello 0,7% sequenziale (0,9% l'incremento di marzo).

I prezzi alla produzione in input sono balzati del 18,6% annuo contro il 19,2% di marzo (15,1% in febbraio). Su base mensile l'indice dei prezzi alla produzione in input è salito dell'1,1% contro il 5,2% precedente (1,4% in febbraio). I prezzi alla produzione in output sono invece cresciuti dell'14,0% annuo contro l'11,9% di marzo (10,2% in febbraio). Su base sequenziale il progresso è stato del 2,3% contro il 2,0% precedente (0,9% in febbraio).

