Le principali Borse europee hanno aperto la seduta in rialzo in attesa degli interventi dei numeri uno di Bce e Fed Christine Lagarde e Jerome Powell. Il Dax di Francoforte guadagna lo 0,7%, il Cac40 di Parigi lo 0,4%, il Ftse100 di Londra lo 0,2% e l'Ibex35 di Madrid lo 0,8%.

Tra i titoli in evidenza Engie +5%. L'ex GDF Suez ha alzato le stime 2022. Per l'esercizio in corso l'Ebitda è visto ora tra 11,7 e 12,7 miliardi di euro da 10,7-11,1 miliardi della precedente guidance.

Caixabank +4%. La banca spagnola ha migliorato i target di redditività al 2024 ed ha annunciato un programma di acquisto di azioni proprie da 1,8 miliardi di euro.

Daimler Truck Holding +3%. Il produttore di veicoli commerciali ha alzato la previsione sui ricavi 2022 a 48-50 miliardi di euro da 45,5-47,5 miliardi della precedente indicazione.

Sul fronte macroeconomico in Francia il tasso di disoccupazione, secondo quanto comunicato dall'Institut national de la statistique et des études économiques (Insee, l'ente nazionale di statistica di Parigi), è calato nel primo trimestre al 7,3% contro il 7,4% atteso dagli economisti per una lettura invariata rispetto all'ultimo periodo del precedente esercizio (8,0% nel terzo trimestre 2021).

In Gran Bretagna il tasso di disoccupazione, secondo quanto comunicato dall'Office for National Statistics (Ons, l'ente statistico di Londra), è calato nel primo trimestre al 3,7% contro il 3,8% atteso dagli economisti per una lettura invariata rispetto al precedente periodo (3,9% in novembre-gennaio). In aprile le richieste di sussidi di disoccupazione sono invece calate di 56.900 unità contro il declino di 46.900 di marzo (58.000 la flessione di febbraio) e la contrazione di 42.500 del consensus.

I salari medi sono cresciuti del 7,0% annuo, contro il 5,4% atteso dagli economisti per una lettura invariata rispetto al periodo precedente (4,8% in novembre-gennaio). L'indice dei salari al netto dei bonus è invece salito del 4,2% annuo, contro il 4,0% dei tre mesi al 28 febbraio (3,8% in novembre-gennaio) e il 4,1% del consensus.

(RV - www.ftaonline.com)