Le principali Borse europee hanno aperto l'ultima seduta della settimana in rialzo. Il Dax di Francoforte avanza dello 0,5%, il Cac40 di Parigi dello 0,7%, il Ftse100 di Londra dello 0,8% e l'Ibex35 di Madrid dello 0,8%.

Gli investitori sembrano avere metabolizzato i timori sul perdurare di un'elevata inflazione e danno fiducia alla stretta monetaria della Federal Reserve (Fed). Jerome Powell, fresco di nomina per un secondo mandato, giovedì ha ricordato che la stabilità dei prezzi è "fondamento" dell'economia. Il chairman della Fed ha ammesso che la battaglia dell'istituto centrale di Washington per controllare l'inflazione "comporterà un po' di dolore" quando si sentirà l'impatto di tassi d'interesse più elevati ma ha sottolineato che il risultato peggiore sarebbe se i prezzi continuassero a crescere.

Tra i titoli in evidenza TotalEnergies +2,4%. Berenberg ha alzato il rating sul titolo del colosso energetico a "buy" da "hold".

Orpea -4%. Il gruppo delle RSA ha chiuso l'esercizio 2021 con un utile più che dimezzato. Il Board ha deciso di non proporre all'assemblea la distribuzione di un dividendo.

Eutelsat Communications +2%. L'operatore satellitare ha registrato nel terzo trimestre un giro d'affari superiore alle attese (286,8 milioni di euro contro i 282 milioni del consensus FactSet).

Sul fronte macroeconomico in Francia il tasso d'inflazione, secondo quanto comunicato dall'Institut national de la statistique et des études économiques (Insee, l'ente nazionale di statistica di Parigi), è salito nel mese di aprile al 4,8% annuo dal 4,5% di marzo (3,6% in febbraio), in linea con la lettura preliminare diffusa lo scorso mese. Su base sequenziale l'inflazione è scesa allo 0,4% dall'1,4% precedente (0,8% in febbraio), anche in questo caso in linea con il dato flash. L'indice armonizzato dei prezzi al consumo è invece cresciuto del 5,4% annuo (5,1% in marzo) e dello 0,5% mensile (1,6% la precedente lettura).

In Spagna il tasso d'inflazione, secondo quanto comunicato dall'Instituto Nacional de Estadística (Ine, l'ente statistico di Madrid), ha registrato nel mese di aprile un calo all'8,3% annuo dal 9,8% di marzo (7,6% in febbraio), contro l'8,4% della lettura preliminare. Su base mensile l'indice dei prezzi al consumo è sceso dello 0,2% contro il precedente rialzo del 3,0% (0,8% il progresso di febbraio) e la flessione dello 0,1% del dato flash. L'indice armonizzato dei prezzi al consumo è parimenti cresciuto dell'8,3% annuo (9,8% in marzo) ed è invece calato dello 0,3% mensile (3,9% il precedente incremento).

(RV - www.ftaonline.com)