Le principali Borse europee hanno aperto la seduta in rialzo nel giorno della pubblicazione dei verbali dell'ultima riunione di politica monetaria della Fed (alle 20 ora italiana). Il Dax di Francoforte guadagna lo 0,7%, il Cac40 di Parigi lo 0,6%, il Ftse100 di Londra lo 0,6% e l'Ibex35 di Madrid l'1,1%.

Tra i titoli in evidenza Bonduelle +5%. Il gruppo dei surgelati ha annunciato negoziati in esclusiva con Fonds de solidarité FTQ e Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ) per la cessione della divisione Bonduelle Americas Long Life presente in Nord America per una valorizzazione di circa 625 milioni di euro.

Lufthansa +2%. Secondo Reuters, la compagnia aerea starebbe trattando la vendita del 20% del capitale della divisione Technik (il 100% della società specializzata nella manutenzione di aerei viene valutato tra i 5 e gli 8 miliardi di euro).

Sodexo -4%. Il gruppo della ristorazione collettiva ha rinunciato alla vendita di una quota di minoranza del business dei servizi prepagati ad un investitore istituzionale.

Sul fronte macroeconomico in Germania il Pil, secondo quanto comunicato da Statistisches Bundesamt (Destatis, l'agenzia nazionale di statistica tedesca), è salito nel primo trimestre 2022 del 4,0% annuo, contro l'1,8% dell'ultimo periodo dello scorso anno (2,8% il rialzo del terzo trimestre) e in linea con la prima lettura preliminare diffusa a fine aprile. Su base sequenziale l'economia tedesca ha invece registrato un'espansione dello 0,2% contro il precedente declino dello 0,3% (1,7% il progresso del terzo trimestre), anche in questo caso in linea con il dato flash.

Secondo il sondaggio pubblicato da GfK (la società di ricerca con base a Norimberga), in maggio l'indice delle aspettative sull'economia della Germania è salito a -9,3 punti da -16,4 punti di aprile (-8,9 punti in marzo). Per il mese di giugno il Consumer Climate (outlook della fiducia dei consumatori) è atteso in lieve recupero a -26,0 punti dal record negativo di -26,6 punti registrato in maggio.

In Francia l'indice della fiducia dei consumatori, secondo quanto comunicato dall'Institut national de la statistique et des études économiques (Insee, l'ente nazionale di statistica di Parigi), ha registrato a maggio una flessione a 86 punti dagli 87 punti della lettura finale di aprile (90 punti in marzo), confermandosi sotto la media di lungo periodo di 100 punti. Il dato, che si confronta con il rialzo a 89 punti del consensus, si attesta sui minimi dagli 85 punti dell'ottobre 2014.

(RV - www.ftaonline.com)