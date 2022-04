Le principali Borse europee hanno aperto la seduta in rialzo in scia all'ottima performance ieri a Wall Street. Il Dax di Francoforte guadagna lo 0,4%, il Cac40 di Parigi lo 0,5%, il Ftse100 di Londra lo 0,1% e l'Ibex35 di Madrid lo 0,7%.

Tra i titoli in evidenza Danone +6%. Il gruppo alimentare ha annunciato una trimestrale superiore alle attese. Nei primi tre mesi del 2022 le vendite e perimetro e cambi costanti sono aumentate del 7,1% a 6,24 miliardi di euro contro il +5,5% del consensus.



L'Oreal +0,5%. Il gruppo dei cosmetici ha comunicato per il primo trimestre vendite rimbalzate del 19,0% annuo a 9,06 miliardi di euro, contro gli 8,82 miliardi del consensus di FactSet. La crescita è stata del 13,5% annuo a perimetro costante e del 13,9% al netto dei corsi valutari.

Teleperformance +2%. Il gruppo dei call center ha chiuso il primo trimestre 2022 con ricavi in crescita a 1,96 miliardi di euro da 1,71 miliardi dello stesso periodo di un anno prima.

Credit Suisse -2%. La banca svizzera stima una perdita nel primo trimestre 2022 a causa di maggiori accantonamenti per spese legali.

Sul fronte macroeconomico in Germania l'Ufficio di Statistica Destatis ha comunicato che nel mese di marzo l'Indice dei Prezzi alla Produzione è cresciuto del 4,9% su base mensile risultando ben al di sopra delle attese fissate su un indice del 2,6% e alla rilevazione precedente (+1,4%). Su base annuale il PPI e' cresciuto del 30,9%, a fronte di un consensus pari a +28,2%, dal +25,9% della rilevazione precedente.

