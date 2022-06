Le principali Borse europee hanno aperto l'ultima seduta della settimana in rialzo in scia all'ottima chiusura ieri a Wall Street. Il Dax di Francoforte guadagna lo 0,6%, il Cac40 di Parigi lo 0,45% e l'Ibex35 di Madrid lo 0,5%. Chiusa per festività Londra.

Tra i titoli in evidenza Faurecia -4%. Il gruppo dei componenti per il settore automobilistico ha lanciato un aumento di capitale da 705 milioni di euro per finanziare l'acquisizione di Hella.

Aperam +4%. Secondo Bloomberg, il produttore di acciaio starebbe valutando una possibile fusione con la rivale spagnola Acerinox (titolo sospeso alla Borsa di Madrid).

Rheinmetall +2%. Il gruppo tedesco della difesa ha presentato una offerta non vincolante a Leonardo per l'acquisto di una quota di minoranza di OTO Melara, Lo scrive Reuters.

Sul fronte macroeconomico in Germania le esportazioni, secondo quanto comunicato da Statistisches Bundesamt (Destatis, l'agenzia nazionale di statistica tedesca), sono salite nel mese di aprile del 4,4% sequenziale contro il precedente declino del 3,3% (6,4% il progresso di febbraio) e il rialzo dell'1,5% del consensus. Le importazioni sono invece cresciute del 3,1% contro il 3,4% di marzo (4,5% in febbraio) e lo 0,2% stimato dagli economisti. Il risultato è stato un surplus della bilancia commerciale aumentato a 3,5 miliardi di euro dai 3,2 miliardi di marzo (11,5 miliardi in febbraio), contro i 15,6 miliardi dell'aprile 2021.

In Francia la produzione industriale, secondo quanto comunicato dall'Institut national de la statistique et des études économiques (Insee, l'ente nazionale di statistica di Parigi), ha registrato nel mese di aprile un calo dello 0,1% mensile, comunque in ulteriore miglioramento rispetto al declino dello 0,4% della lettura finale di marzo (e dell'1,2% di febbraio) ma contro il progresso dello 0,3% del consensus.

Nel primo pomeriggio, alle 14,30 ora italiana, negli Usa saranno diffusi i dati sul mondo del lavoro.

(RV - www.ftaonline.com)