Le principali Borse europee hanno aperto l'ultima seduta della settimana in rialzo. Il Dax di Francoforte avanza dello 0,4%, il Cac40 di Parigi dello 0,4% e l'Ibex35 di Madrid dello 0,2%. Debole il Ftse100 di Londra (-0,1%).

Principale fattore rialzista il rally del settore retail a Wall Street ma anche i risultati superiori alle attese di due giganti cinesi come Baidu e Alibaba Group Holding, che hanno successivamente spiccato il volo a Hong Kong (entrambi i titoli scambiano in progresso di ben oltre il 10%).

Tra i titoli in evidenza Maisons du Monde -24%. Il rivenditore di articoli per la casa ha abbassato gli obiettivi annuali.

JCDecaux -3%, Jp Morgan ha tagliato il rating sul titolo del gruppo della cartellonistica pubblicitaria a "underweight" da "neutral".

Sul fronte macroeconomico in Spagna le vendite al dettaglio, secondo quanto comunicato dall'Instituto Nacional de Estadística (Ine, l'ente statistico di Madrid), sono salite nel mese di aprile dell'1,5% annuo (su base rettificata per le variazioni di calendario), contro il declino del 4,1% della lettura finale di marzo (1,7% il progresso di febbraio). Su base mensile le vendite retail sono invece cresciute del 5,3% contro la flessione del 4,3% di marzo (0,9% il rialzo di febbraio).

