Le principali Borse europee hanno aperto la seduta in rialzo in scia alla chiusura positiva ieri a Wall Street ed alla vigilia delle decisioni della Fed in tema di politica monetaria. Il Dax di Francoforte avanza dello 0,3%, il Cac40 di Parigi dello 0,5% e l'Ibex35 di Madrid dello 0,6%. Sotto la parità Ftse100 di Londra (-0,4%) ieri fermo per festività.

Tra i titoli in evidenza Bnp Paribas +2,5%. Il gruppo bancario francese ha comunicato per il primo trimestre una crescita dei profitti netti da 1,77 a 2,11 miliardi di euro, contro il crollo a 1,25 miliardi del consensus di FactSet. I ricavi sono saliti da 11,19 a 12,58 miliardi, contro gli 11,72 miliardi stimati dagli analisti.

Covestro -5%. L'ex divisione MaterialScience di Bayer ha peggiorato la guidance 2022 a causa del prolungarsi del lockdown a Shanghai ma anche dell'impennata dei costi di materie prime ed energia e di una ripresa economica globale più debole del previsto. La società tedesca ha comunicato per il primo trimestre profitti netti in crescita da 393 a 416 milioni di euro. Le vendite sono rimbalzate del 41,6% annuo a 4,58 miliardi, a fronte di un ebitda salito dell'8,5% a 806 milioni. Per l'intero esercizio la stima di ebitda è stata però ridotta da 2,5-3,0 a 2,0-2,5 miliardi di euro.

BP +1%. Il gruppo petrolifero ha chiuso il primo trimestre con profitti netti in forte crescita a 6,2 miliardi di dollari. Il dato è anche superiore alle attese degli analisti (4,49 miliardi). Potenziato il buyback in corso.

Logitech -1%. Il produttore di periferiche per pc e accessori per terminali mobili ha registrato nel quarto trimestre del suo esercizio (chiuso lo scorso 31 marzo) un crollo delle vendite del 20% annuo a 1,23 miliardi di dollari. Nell'intero anno fiscale, comunque, la società con base in Svizzera ma quotata anche al Nasdaq, ha potuto festeggiare il record assoluto di ricavi, in rialzo del 4% a 5,48 miliardi. Nel trimestre l'utile operativo è precipitato del 56% annuo a 129 milioni. Logitech ha peggiorato la guidance sull'esercizio 2023 appena iniziato anche a causa della guerra in Ucraina.

