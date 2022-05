Le principali Borse europee hanno aperto l'ultima seduta della settimana in rialzo in scia all'andamento positivo dei mercati asiatici. Il Dax di Francoforte guadagna lo 0,7%, il Cac40 di Parigi lo 0,6%, il Ftse100 di Londra l'1,3% e l'Ibex35 di Madrid l'1%.

Principale fattore rialzista è stato l'intervento della People's Bank of China (PboC), che ha tagliato però solo il tasso d'interesse a cinque anni, cercando d'intervenire soprattutto sulla debolezza del mercato immobiliare.

Tra i titoli in evidenza Air France KLM +3%. La compagnia aerea sta negoziando in esclusiva con il fondo di investimento Apollo Global Management una iniezione di capitale da 500 milioni di euro.

Thyssenkrupp +0,7%. La conglomerata industriale tedesca ha comunicato l'approvazione da parte del supervisory board dell'estensione del mandato della chief executive Martina Merz per altri cinque anni.

Richemont -8%. Il colosso del lusso ha chiuso l'esercizio 2021/2022 con un utile netto inferiore alle attese degli analisti (2,079 miliardi di euro contro i 2,75 miliardi del consensus Refinitiv).

Sul fronte macroeconomico in Germania i prezzi alla produzione, secondo quanto comunicato da Statistisches Bundesamt (Destatis, l'agenzia nazionale di statistica tedesca), sono saliti nel mese di aprile del 33,5% annuo, in ulteriore accelerazione rispetto al precedente rimbalzo del 30,9% (e al 25,9% di febbraio) e sopra al 31,5% del consensus. Su base sequenziale l'indice dei prezzi alla produzione è cresciuto invece del 2,8% contro il 4,9% precedente (1,4% in febbraio) e l'1,4% stimato dagli economisti.

(RV - www.ftaonline.com)