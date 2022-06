Le principali Borse europee hanno aperto l'ultima seduta della settimana in rialzo dopo il sell-off di ieri causato dai timori di una possibile recessione negli Usa. Il Dax di Francoforte guadagna lo 0,3%, il Cac40 di Parigi lo 0,6%, il Ftse100 di Londra lo 0,3% e l'Ibex35 di Madrid lo 0,3%.

Il contesto di mercato resta comunque incerto. In giornata (alle 11 ora italiana) sarà pubblicato il dato finale sull'inflazione nell'eurozona a maggio (il dato preliminare segnava +8,1% su base annua).

Tra i titoli in evidenza EssilorLuxottica +1%. Il colosso degli occhiali ha annunciato il lancio di un programma di acquisto di azioni proprie. La Società ha dato mandato a un intermediario specializzato per l'acquisto di un massimo di 2,5 milioni di azioni, da effettuare, a seconda delle condizioni di mercato, nel periodo che va dal 17 giugno 2022 fino alla data ultima del 31 agosto 2022 compreso.

Banco Santander +0,9%. Il gruppo bancario spagnolo ha nominato Hector Grisi nuovo Ceo (con effetto dall'inizio del prossimo anno) al posto di Jose Antonio Alvarez.

Klépierre +1,5%. Société Générale ha alzato il rating sul titolo del gruppo immobiliare specializzato in centri commerciali a "hold" da "sell".

Il petrolio Brent è scambiato a 120 dollari al barile (+0,2%).

Cambio Euro/Dollaro a 1,052.

(RV - www.ftaonline.com)