Borse europee positive in apertura della prima sedutasettimanale.

Borse europee positive in apertura della prima sedutasettimanale. Il Dax di Francoforte saledello 0,21%, il Cac40 di Parigi guadagna lo 0,73%, il Ftse100 di Londra l'1,10%e l'Ibex35 di Madrid lo 0,35%.

Secondo quanto comunicato da Statistisches Bundesamt(Destatis, l'agenzia nazionale di statistica tedesca), in maggio leesportazioni dalla Germania sono scese dello 0,5% sequenziale contro ilprecedente progresso del 4,4% (3,3% il declino di marzo) e la flessione dello0,3% del consensus. Le importazioni sono invece cresciute del 2,7% contro il3,1% di aprile (3,4% in marzo) e l'1,2% stimato dagli economisti. Il risultatoè stato un surplus della bilancia commerciale calato a 1,0 miliardi di euro dai3,5 miliardi di aprile (3,2 miliardi in marzo), contro i 12,8 miliardi delmaggio 2021.

Oggi alle 11 ora italiana sarà pubblicato il dato relativoall'Indice dei prezzi alla produzione nell'area Euro.

Tra gli altri dati macro europei da segnalare che secondoquanto comunicato dal Bundesamt für Statistik (Bfs, l'ufficio nazionale distatistica elvetico), in giugno l'indice dei prezzi al consumo è salito inSvizzera del 3,4% annuo, contro il 2,9% di maggio (2,5% in aprile) e il 3,2%stimato dagli economisti. Si tratta della quindicesima espansione consecutiva dopouna striscia di deflazione durata quattordici mesi. Su base mensile l'indice èinvece salito dello 0,5% contro lo 0,7% precedente (0,4% in aprile) e lo 0,3%del consensus.

Tra i singoli titoli pochi gli spunti di rilievo. A Parigispicca il rialzo di Alstom che guadagna il 2,9%, così come Totalenergies,mentre Publicis fa registrare un forte ribasso del 5% ma il calo è dovuto allostacco del dividendo pari a 2,40 euro. Poco mossi anche i titoli tedeschi conZalando in calo del 3,5% mentre sul fronte dei rialzi non si va oltre l'1,25%di Qiagen.

