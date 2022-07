Le principali Borse europee hanno aperto la seduta in rialzo alla vigilia del meeting della Bce. Il Dax di Francoforte lo 0,5%, il Cac40 di Parigi lo 0,4%, il Ftse100 di Londra lo 0,4% e l'Ibex35 di Madrid lo 0,3%.

Secondo Reuters, l'istituto di Francoforte starebbe considerando un aumento dei tassi d'interesse di 50 punti base.

Oltre alla spinta in arrivo da Wall Street, anche grazie ad alcuni risultati trimestrali, ci sono notizie positive sul fronte della guerra: Russia e Ucraina sarebbero infatti vicine a un accordo che porrebbe fine al blocco delle esportazioni di grano mentre, scrive sempre Reuters, è probabile che il Nord Stream 1 riavvii l'export di gas nei tempi previsti una volta completata la manutenzione.

Tra i titoli in evidenza Asml Holding -3%. Il produttore di macchinari per la manifattura di semiconduttori (considerato un benchmark per il settore dei chip) ha comunicato risultati relativi al secondo trimestre 2022 segnati da profitti netti più che raddoppiati da 695 milioni a 1,41 miliardi di euro. Il gruppo olandese ha registrato una crescita delle vendite da 3,53 a 5,43 miliardi di euro, a fronte di ordinativi netti saliti da 6,97 al record di 8,46 miliardi. Asml, che ha però peggiorato dal 20% al 10% la stima di crescita dei ricavi nell'intero esercizio.

Carrefour +2%. Il colosso della distribuzione ha comunicato di avere raggiunto l'accordo per cedere il 60% detenuto in Carrefour Taiwan al partner locale Uni-President Enterprises per un enterprise value di circa 2 miliardi di euro. L'operazione garantirà a Carrefour una plusvalenza di 900 milioni. La joint venture era stata costituita nel 1987 dal gruppo francese al gigante dell'alimentare di Taiwan. La dismissione rientra nella strategia di Carrefour di rifocalizzazione delle sue attività sui mercati core di Europa e America Latina.

Akzo Nobel -1%. Il produttore di vernici ha comunicato per il secondo trimestre 2022 profitti netti crollati da 261 a 106 milioni di euro, contro i 176 milioni del consensus. I ricavi sono invece saliti nei tre mesi da 2,51 a 2,85 miliardi, sopra ai 2,38 miliardi attesi dagli analisti. L'utile operativo rettificato è sceso da 419 a 337 milioni di euro, in questo caso sotto ai 356 milioni del consensus. Performance che la società ha attribuito alla crescita dei prezzi delle materie prime.

Sul fronte macroeconomico in Germania i prezzi alla produzione, secondo quanto comunicato da Statistisches Bundesamt (Destatis, l'agenzia nazionale di statistica tedesca), a giugno sono saliti del 32,7% annuo, in moderato rallentamento rispetto al 33,6% di maggio (33,5% in aprile) e contro il 33,9% atteso dagli economisti. Su base sequenziale l'indice dei prezzi alla produzione è cresciuto invece dello 0,6% contro l'1,6% precedente (2,8% in aprile) e l'1,3% del consensus.

In Gran Bretagna, secondo quanto comunicato dall'Office for National Statistics (Ons, l'ente statistico di Londra), a giugno l'inflazione è cresciuta al 9,4% annuo dal 9,1% di maggio (9,0% in aprile), contro il 9,3% del consensus. Su base mensile l'indice dei prezzi al consumo è salito dello 0,8% contro lo 0,7% atteso dagli economisti per una lettura invariata rispetto a maggio (2,5% in aprile). L'indice core è invece aumentato del 5,8% annuo (5,9% in maggio) e dello 0,4% sequenziale (0,5% il precedente incremento).

I prezzi alla produzione in input sono balzati a giugno del 24,0% annuo contro il 22,4% della lettura finale di maggio (20,9% in aprile) e il 23,2% del consensus. Su base mensile l'indice dei prezzi alla produzione in input è salito dell'1,8% contro il 2,4% precedente (2,7% in aprile). I prezzi alla produzione in output sono invece cresciuti del 16,5% annuo contro il 15,8% di maggio (14,7% in aprile) e il 16,0% stimato dagli economisti. Su base sequenziale il progresso è stato dell'1,4% contro l'1,6% precedente (2,8% in aprile).

