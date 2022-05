Le principali Borse europee hanno aperto la seduta sopra la parità in scia al recupero messo a segno ieri da Wall Street. Il Dax di Francoforte guadagna lo 0,2%, il Cac40 di Parigi lo 0,2% e l'Ibex35 di Madrid lo 0,4%. Piatto il Ftse100 di Londra.

I verbali relativi al meeting di 3-4 maggio del Federal Open Market Committee (Fomc, la commissione della Federal Reserve che si occupa di politiche monetarie) confermano gli assai probabili nuovi rialzi dei tassi Usa di 50 punti base anche nelle prossime due riunioni. Gli investitori sperano che le mosse dell'istituto centrale di Washington riescano a raffreddare l'inflazione.

Tra i titoli in evidenza Serco Group +8%. Il fornitore di servizi pubblici ha alzato la stima sui profitti annuali a 225 milioni di sterline da 195 milioni della precedente guidance. Migliorata anche la previsione sui ricavi a 4,3-4,4 miliardi da 4,2 miliardi.

Hsbc Holdings -0,8%. Secondo quanto riportano fonti citate da Bloomberg, il colosso britannico sta studiando la possibilità di collocamento per il suo business in Indonesia. Anche se non è stata ancora depositata la documentazione per la richiesta ufficiale dell'Ipo a Jakarta, la Financial Services Authority dell'Indonesia sarebbe già a conoscenza delle intenzioni di Hsbc (le cui attività sono però prevalentemente in Asia).

Vallourec -9%. Alcuni fondi di investimento hanno venduto 13,7 milioni di azioni del produttore di tubi (pari al 6% del capitale). Lo riporta Bloomberg.

