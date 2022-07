Borse europee in territorio positivo questa mattina. Il Dax di Francoforte sale dello 0,58%, il Cac40 di Parigi guadagna lo 0,19%, l'Ibex35 di Madrid lo 0,46%, l'Eurostoxx 50 lo 0,5% mentre Londra cede leggermente (-0,14%).

In giugno l'indice Pmi S&P Global dei servizi della Spagna è calato a 54,0 punti dai 56,5 punti di maggio (57,1 punti in aprile), sopra comunque ai 53,7 punti del consensus. Il Pmi Composite, che combina l'indice dei servizi con quello del manifatturiero, è invece sceso a 53,7 punti dai 55,7 punti registrati in aprile e maggio (53,1 punti in marzo).

Secondo quanto comunicato dall'Institut national de la statistique et des études économiques (Insee, l'ente nazionale di statistica di Parigi), in maggio la produzione industriale ha registrato in Francia una lettura invariata su base mensile, contro il declino dello 0,3% delle lettura finale di aprile (0,4% la flessione di marzo) e il progresso dello 0,2% del consensus.

La compagnia aerea scandinava Sas ha scelto il Chapter 11 per cercare di portare a termine la ristrutturazione, tagliando i costi e raccogliendo capitale sotto la supervisione del sistema giudiziario Usa. Sas a inizio 2022 aveva presentato piani per tagliare i costi annuali di 7,5 miliardi di corone (poco meno di 700 milioni di euro), convertire circa 20 miliardi di corone (1,86 miliardi di euro) di debito e titoli ibridi in azioni ordinarie e raccogliere almeno 9,5 miliardi (882 milioni di euro) di nuovo capitale. Lunedì è anche iniziato uno sciopero dei piloti che secondo Sas potrebbe portare alla cancellazione di circa il 50% dei suoi voli di linea (colpendo circa 30.000 passeggeri al giorno). Sas aveva chiuso con un crollo del 5,08% la seduta di lunedì a Stoccolma.

Poci spunti interessanti tra i singoli titoli, a Francoforte spicca il +3% di Sartorius mentre a Parigi tra i titoli del Cac 40 nessuno va oltre il 2% a parte Alstom (+2,02%). A Madrid in evidenza Cellnex Telecom che guadagna il 4%.

