Le principali Borse europee hanno aperto l'ultima seduta della settimana in rialzo in scia al progresso ieri a Wall Street. Il Dax di Francoforte guadagna lo 0,2%, il Cac40 di Parigi lo 0,5%, il Ftse100 di Londra lo 0,2% e l'Ibex35 di Madrid lo 0,3%.

Tra i titoli in evidenza Zalando -15%. Il rivenditore di abbigliamento e accessori su internet ha abbassato le previsioni 2022. L'Ebit adjusted è ora atteso tra 180 e 260 milioni di euro contro i 430-510 milioni della precedente guidance.

Barclays +0,5%. Il gruppo bancario britannico ha comunicato di avere raggiunto l'accordo per il takeover di Kensington Mortgage, e del suo portafoglio di mutui immobiliari in Gran Bretagna, per 2,3 miliardi di sterline (circa 2,7 miliardi di euro). La preda è attualmente controllata da fondi di Blackstone Tactical Opportunities Advisors e Sixth Street Partners.

Vinci +2%. Berenberg ha avviato la copertura sul titolo del gruppo francese delle concessioni con rating "buy".

Sul fronte macroeconomico in Gran Bretagna le vendite retail, secondo quanto comunicato dall'Office for National Statistics (Ons, l'ente statistico di Londra), sono scese a maggio del 4,7% annuo, contro il precedente declino del 4,9% (1,3% il rialzo di marzo) e la flessione del 4,5% stimata dagli economisti. Su base sequenziale le vendite al dettaglio sono calate dello 0,5% dopo il progresso dell'1,4% di aprile (1,4% la contrazione di marzo), contro il ribasso dello 0,7% del consensus. Le vendite retail core (al netto di vetture e carburanti) sono invece crollate del 5,7% annuo (6,1% la frenata di aprile) e scese dello 0,7% sequenziale (1,4% la crescita di aprile).

Secondo il sondaggio pubblicato da GfK (la società di ricerca con base a Norimberga), in giugno l'indice della fiducia dei consumatori della Gran Bretagna è calato a -41 punti da -40 punti di maggio (-38 punti in aprile), contro il marginale recupero a -38 punti del consensus di Dow Jones Newswires. L'indice si consolida sui minimi storici, ovvero da quando nel 1974 si era iniziato a elaborarlo, e resta in negativo per il settantacinquesimo mese consecutivo: l'ultima lettura in positivo considerando anche quelle invariate di febbraio e marzo 2016 risaliva al gennaio di quell'anno, cinque mesi prima del referendum sulla Brexit.

In Spagna il prodotto interno lordo (Pil), secondo quanto comunicato dall'Instituto Nacional de Estadística (Ine, l'ente statistico di Madrid), è salito nel primo trimestre 2022 del 6,3% annuo, contro il 5,5% dell'ultimo periodo del 2021 (3,5% nel terzo trimestre) e il 6,4% della prima lettura preliminare diffusa a fine aprile. Su base sequenziale l'economia spagnola ha registrato un'espansione dello 0,2% contro il precedente progresso del 2,2% (2,6% nel terzo trimestre 2021) e lo 0,3% del dato flash.

