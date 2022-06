Le principali Borse europee hanno aperto la seduta in leggero rialzo alla vigilia del meeting della Bce. Il Dax di Francoforte guadagna lo 0,2%, il Cac40 di Parigi lo 0,2%, il Ftse100 di Londra lo 0,15% e l'Ibex35 di Madrid lo 0,3%.

Tra i titoli in evidenza Credit Suisse -3%. Il gruppo bancario svizzero ha avvertito che potrebbe registrare una perdita nel secondo trimestre.

Korian -3%. Secondo Le Parisien, sarebbero state presentate 30 denunce contro il gruppo che gestisce le RSA per mancata assistenza e omicidio colposo.

DBV Technologies +28%. Il gruppo biofarmaceutico ha presentato risultati positivi in uno studio di Fase III del trattamento Viaskin Peanut contro l'allergia alle arachidi nei bambini di età compresa tra 1 e 3 anni.

Inditex +3%. Il gruppo proprietario della catena Zara ha chiuso il primo trimestre con un utile netto in crescita dell'80% a 760 milioni di euro. I ricavi sono aumentati del 36% a 6,7 miliardi.

Sul fronte macroeconomico in Germania la produzione industriale, secondo quanto comunicato da Statistisches Bundesamt (Destatis, l'agenzia nazionale di statistica tedesca), è salita nel mese di aprile dello 0,7% sequenziale dopo il declino del 3,9% di marzo (0,1% il rialzo di febbraio), che era stata la peggiore performance dal crollo del 18,1% registrato allo scoppio della pandemia nel marzo 2020. Il dato è comunque inferiore all'1,0% del consensus. Su base annua la produzione industriale è invece scesa del 2,2% in aprile, contro la flessione del 3,2% di marzo (3,1% il progresso di febbraio).

In Francia il deficit della bilancia commerciale, secondo quanto comunicato da Direction générale des Douanes et Droits (le Dogane di Parigi), è calato nel mese di aprile a 12,2 miliardi di euro, dai 12,6 miliardi della lettura finale di marzo (10,4 miliardi in febbraio), contro i 6,3 miliardi dell'aprile 2021. Le esportazioni sono salite a 46,7 miliardi dai 46,0 miliardi precedenti (45,8 miliardi in febbraio). Le importazioni sono invece aumentate a 58,9 miliardi dai 58,6 miliardi di marzo (56,1 miliardi in febbraio).

In Gran Bretagna l'indice dei prezzi delle abitazioni Halifax Hpi (Housing Price Index), secondo quanto comunicato da Halifax (tra i maggiori erogatori di mutui di Londra), è balzato a maggio del 10,5% annuo, contro il 10,8% di aprile (11,1% in marzo) e il 10,1% del consensus. Su base sequenziale l'Halifax Hpi è invece salito dell'1,0% contro l'1,2% precedente (1,5% in marzo) e lo 0,8% stimato dagli economisti.

(RV - www.ftaonline.com)