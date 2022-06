Le principali Borse europee hanno aperto la seduta in ribasso. Il Dax di Francoforte cede lo 0,5%, il Cac40 di Parigi lo 0,4%, il Ftse100 di Londra lo 0,05% e l'Ibex35 di Madrid lo 0,1%.

Sui mercati tornano a farsi sentire i timori sull'inflazione e sulle politiche monetarie delle banche centrali. La Reserve Bank of Australia (Rba) ha alzato i tassi d'interesse di 50 punti base allo 0,85% dopo averli aumentati di 25 punti base in maggio.

Tra i titoli in evidenza Mediaset España Comunicación +2,8%. MFE ha incrementato il corrispettivo in contanti per l'acquisto del 44% non ancora in possesso a 2,16 euro per azione da 1,860 euro della precedente offerta. Invariata la parte in azioni ordinarie A (4,5) per ogni azione.

Dassault Systemes -3%. Jefferies ha tagliato il rating sul titolo della società francese del settore software che sviluppa soluzioni di progettazione in 3D a "underperform".

SAS -10%. Il Ministro dell'industria svedese ha detto che Stoccolma non fornirà nuovi capitali alla compagnia aerea e che non intende rimanere azionista nel lungo periodo.

Sul fronte macroeconomico in Germania gli ordini industriali, secondo quanto comunicato da Statistisches Bundesamt (Destatis, l'agenzia nazionale di statistica tedesca), sono scesi nel mese di aprile del 2,7% mensile, contro il ribasso del 4,2% della lettura finale di marzo (2,2% la flessione di febbraio) e il progresso dello 0,5% del consensus. Su base annuale, rettificata per le variazioni di calendario, gli ordinativi all'industria sono invece crollati del 6,2% contro il declino del 3,1% di marzo (2,9% il rialzo di febbraio).

In Spagna la produzione industriale, secondo quanto comunicato dall'Instituto Nacional de Estadística (Ine, l'ente statistico di Madrid), ha registrato nel mese di aprile un rialzo del 2,4% annuo, contro la lettura invariata di marzo (2,8% l'incremento di febbraio) e il declino dello 0,2% del consensus.

