Avvio di seduta debole per le principali borse europee. Il Dax segna -1,08%, l'Eurostoxx 50 -0,75%, il CAC 40 -0,63%, l'Ibex 35 -0,42% ed il FTSE 100 -0,77%.

Secondo quanto comunicato da Statistisches Bundesamt (Destatis, l'agenzia nazionale di statistica tedesca), in giugno il tasso d'inflazione è calato in Germania al 7,6% annuo dal 7,9% di maggio (7,4% in aprile (7,3% in marzo), in linea con la lettura preliminare diffusa il mese scorso. Su base sequenziale l'indice dei prezzi al consumo è cresciuto dello 0,1% contro lo 0,9% precedente (0,8% in aprile), anche in questo caso in linea con il dato flash. L'indice armonizzato dei prezzi al consumo è invece salito dell'8,2% annuo (8,7% in maggio) ed è sceso dello 0,1% mensile (1,1% la precedente crescita).

In Francia invece il tasso d'inflazione è cresciuto al 5,8% annuo dal 5,2% di maggio (4,8% in aprile), in linea con la lettura preliminare diffusa lo scorso mese. Su base sequenziale l'indice dei prezzi al consumo è salito dello 0,8% contro lo 0,7% precedente (0,4% in aprile) e lo 0,7% del dato flash.

In Spagna in giugno il tasso d'inflazione è cresciuto al 10,2% annuo dall'8,7% di maggio (8,3% in aprile), in linea con la lettura preliminare diffusa lo scorso mese. Su base sequenziale l'indice dei prezzi al consumo è salito dell'1,9% contro lo 0,8% precedente (0,2% il declino di aprile) e l'1,8% del dato flash.

In Gran Bretagna a maggio il Pil è salito dello 0,5% sequenziale, contro il declino dello 0,2% della lettura finale di aprile (0,1% il calo di marzo) e il progresso dello 0,1% del consensus, mentre la produzione industriale è salita dell'1,4% annuo, contro lo 0,7% di marzo e aprile (2,1% in febbraio) e il declino dello 0,3% stimato dagli economisti.

Per quanto riguarda i singoli titoli da segnalare che Cellnex (+1,4%) ha chiuso in rally del 5,67% ieri a Madrid (contro il declino dello 0,62% dell'Ibex 35) dopo che l'Handesblatt ha riportato che il gruppo spagnolo avrebbe rinunciato a partecipare alla gara per acquisire la quota di maggioranza del business nelle torri per la telefonia mobile di Deutsche Telekom. Settimana scorsa Bloomberg, aveva già riportato che era il consorzio guidato da Kkr in prima fila per comprare Deutsche Funkturm (che viene valutata circa 18 miliardi di euro). L'offerta di Kkr, in cordata con Global Infrastructure Partners e Stonepeak, sarebbe stata considerata più attraente rispetto a quella di Cellnex (che aveva invece il sostegno della canadese Brookfield Asset Management), che garantirebbe però al colosso telefonico tedesco di detenere circa il 10% del capitale della stessa Cellnex.

In generale netta prevalenza si segni negativi tra gli altri titoli con il settore Automotive tra i più colpiti dalle vendite. In contro tendenza a Francoforte Adidas (+1,74%) e Vonovia (+1,15%).

(AC - www.ftaonline.com)