Le principali Borse europee hanno aperto l'ultima seduta della settimana in ribasso all'indomani dell'incremento dei tassi da parte della Bce. Il Dax di Francoforte cede lo 0,2%, il Cac40 di Parigi lo 0,4%, il Ftse100 di Londra lo 0,2% e l'Ibex35 di Madrid lo 0,1%.

Tra i titoli in evidenza Ceconomy -10%. Il proprietario delle catene MediaMarkt e Saturn ha rivisto al ribasso le stime 2021/2022. I ricavi sono ora attesi al livello dell'esercizio precedente mentre l'Ebit è atteso in calo contro un "significativo incremento" indicato nella precedente guidance.

Publicis +1% JP Morgan ha alzato il rating sul titolo del gruppo pubblicitario a "overweight" da "neutral".

Gecina +2%. Il gruppo immobiliare ha migliorato la previsione di utile 2022 a 5,55 euro per azione.

Sul fronte macroeconomico in Gran Bretagna le vendite retail, secondo quanto comunicato dall'Office for National Statistics (Ons, l'ente statistico di Londra), a giugno sono calate del 5,8% annuo, contro il precedente declino del 4,7% (5,7% la contrazione di aprile) e la flessione del 5,3% stimata dagli economisti. Su base sequenziale le vendite al dettaglio sono scese dello 0,1% dopo il ribasso dello 0,8% di maggio (0,4% il progresso di aprile) e contro il calo dello 0,3% del consensus. Le vendite retail core (al netto di vetture e carburanti) sono invece crollate del 5,9% annuo (5,5% la precedente frenata) e salite dello 0,4% sequenziale (1,0% la flessione di maggio).

(RV - www.ftaonline.com)