Le principali Borse europee hanno aperto la prima seduta della settimana in calo in vista del meeting della Fed del 26-27 luglio (mercoledì sera le decisioni definitive). Il Dax di Francoforte cede lo 0,2%, il Cac40 di Parigi lo 0,3%, il Ftse100 di Londra lo 0,3% e l'Ibex35 di Madrid lo 0,1%.

Tra i titoli in evidenza Philips -8%. Il gruppo olandese ha chiuso il secondo trimestre con risultati inferiori alle attese. Nei tre mesi i ricavi sono diminuiti dell'1,3% a 4,18 miliardi di euro. Gli analisti avevano previsto un giro d'affari a 4,26 miliardi. L'utile per azione adjusted si è attestato a 0,14 euro contro i 28 centesimi del consensus.

Eutelsat Communications -8%. L'operatore satellitare ha confermato negoziati per una possibile fusione alla pari con OneWeb.

Faurecia +2%. Il produttore di componenti per auto ha confermato gli obiettivi annuali.

Ryanair +2,5%. La compagnia low cost ha registrato nel trimestre a fine giugno un utile ante imposte superiore alle attese (170 milioni di euro contro i 157 milioni del consensus).

Telefonica +1%. Il gruppo delle telecomunicazioni ha annunciato la cessione del 45% della divisione di fibra ottica Bluevia Fibra per 1,02 miliardi di euro in contanti.

Sul fronte macroeconomico alle 10 ora italiana sarà diffuso l'indice IFO tedesco sulla fiducia delle imprese nel mese di luglio.

(RV - www.ftaonline.com)