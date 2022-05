Le principali Borse europee hanno aperto la prima seduta della settimana in rialzo. Il Dax di Francoforte avanza dell'1,3%, il Cac40 di Parigi dello 0,7%, il Ftse100 di Londra dello 0,8% e l'Ibex35 di Madrid dell'1%.

Gli investitori scommettono sul rimbalzo del mercato americano dopo l'ottava settimana di fila con il segno meno per il Dow Jones (peggior striscia negativa dal 1923).

Tra i titoli in evidenza Siemens Gamesa +6%. Siemens Energy ha annunciato sabato di avere presentato l'Opa sulla partecipazione non ancora detenuta nel produttore di turbine eoliche. Il gruppo tedesco, separato dalla conglomerata industriale Siemens e quotata a Francoforte dal settembre 2020, ha messo sul piatto 18,05 euro per azione in contanti, pari a un premio del 27,7% rispetto alla chiusura a Madrid di Siemens Gamesa settimana scorsa, prima che la stessa Siemens Energy rendesse nota la trattativa in corso. La valutazione del pacchetto del 32,9% è superiore a 4 miliardi di euro.

Kingfisher +2%. Il proprietario delle catene B&Q, Screwfix, Castorama e Brico Depot ha confermato la guidance per l'esercizio in corso.

Publicis Groupe -1,7%. Morgan Stanley ha tagliato il rating sul titolo del gruppo pubblicitario a "equal weight" da "overweight".

Occhi puntati anche sull'indice IFO tedesco del mese di maggio in uscita tra pochi minuti (alle 10 ora italiana). Il dato che misura la fiducia delle imprese è atteso in calo a 91,4 punti da 91,8 punti di aprile.

(RV - www.ftaonline.com)