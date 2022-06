Le principali Borse europee hanno aperto la prima seduta della settimana in rialzo. Il Dax di Francoforte guadagna l'1%, il Cac40 di Parigi l'1%, il Ftse100 di Londra l'1% e l'Ibex35 di Madrid lo 0,6%.

Segnali positivi in arrivo dalla Cina. Dopo due mesi di lockdown negozi, fabbriche e altre attività stanno riaprendo a Shanghai mentre a Pechino le autorità hanno tolto il divieto di pranzare nei ristoranti al chiuso.

Il petrolio (Brent) si mantiene attorno ai 120 dollari al barile.

Tra i titoli in evidenza Melrose Industries +3%. Il gruppo britannico, specializzato nel turnaround di gruppi industriali, ha comunicato di avere raggiunto l'accordo per la vendita di Ergotron per 650 milioni di dollari a Sterling Group. Ergotron progetta, realizza e distribuisce prodotti ergonomici per una varietà di ambienti di lavoro (dalle scrivanie alle postazioni mobili utilizzate in ambito sanitario).

Société Générale +2%. Jefferies ha alzato il rating sul titolo del gruppo bancario francese a "buy".

Delivery Hero +2%. Il leader globale delle ordinazioni online di servizi di ristorazione d'asporto uscirà dal Dax con effetto dal prossimo 20 giugno.

EDF -2%. Hsbc ha peggiorato la raccomandazione sul titolo del gruppo energetico a "reduce".

(RV - www.ftaonline.com)