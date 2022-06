Le principali Borse europee hanno aperto la prima seduta della settimana in rialzo. Il Dax di Francoforte guadagna lo 0,9%, il Cac40 di Parigi l'1%, il Ftse100 di Londra lo 0,8% e l'Ibex35 di Madrid lo 0,6%.

L'arretramento dei corsi delle materie prime (a partire dal petrolio) restituisce un po' di fiducia agli investitori sul fatto che l'inflazione stia alla fine perdendo slancio. Maggiore ottimismo anche sullo sviluppo della pandemia in Cina: riaprono scuole e aziende dopo i lunghi lockdown e anche i consumi sembrano in grado di ripartire. I mercati non appaiono per altro turbati dalla possibilità che la Russia possa andare in default sul suo debito estero per la prima volta dal 1918, ai tempi della rivoluzione.

Tra i titoli in evidenza Valneva +6%. La biotech francese ha ricevuto l'autorizzazione dall'Ema per la commercializzazione in Europa del vaccino anti-Covid.

Prosus +10%. Il gruppo olandese ha annunciato l'intenzione di cedere il 28,9% della cinese Tencent.

Sul fronte macroeconomico in Spagna i prezzi alla produzione, secondo quanto comunicato dall'Instituto Nacional de Estadística (Ine, l'ente statistico di Madrid), sono balzati a maggio del 43,6% annuo, in ulteriore moderato rallentamento però rispetto al 44,5% di aprile (e al 47,0% di marzo). Su base mensile l'indice dei prezzi alla produzione ha invece registrato una crescita dello 0,9% contro l'1,3% precedente (6,7% in marzo).

(RV - www.ftaonline.com)