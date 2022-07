Le principali Borse europee hanno aperto la prima seduta della settimana in rialzo. Il Dax di Francoforte avanza dello 0,6%, il Cac40 di Parigi dello 0,6%, il Ftse100 di Londra dello 0,9% e l'Ibex35 di Madrid dello 0,7%.

Fattori rialzisti restano quelli che hanno sostenuto Wall Street ovvero le trimestrali della Corporate America (in particolare quella di Citigroup, +13,23% al Nyse) e l'iniezione di ottimismo arrivata per esempio dalla Federal Reserve Bank of New York: in luglio l'Empire State Manufacturing Index è infatti cresciuto a 11,1 punti da -1,2 punti di giugno e contro il declino a -2,0 punti atteso. Oltre le stime anche l'indice della fiducia dei consumatori della University of Michigan, salito a 51,1 punti dai 50,0 punti precedenti e contro la lettura invariata del consensus.

In settimana (giovedì) atteso il meeting della Bce con il probabile primo rialzo dei tassi dal 2011.

Tra i titoli in evidenza Deliveroo -1%. Il gruppo specializzato nella consegna di pasti a domicilio ha abbassato le previsioni di crescita per l'esercizio in corso.

Admiral -5%. Jefferies ha tagliato il rating sul titolo del gruppo assicurativo a "underperform" da "hold".

Solvay +3%. Il gruppo chimico ha anticipato per il secondo trimestre risultati superiori alle attese e l'intenzione di rivedere al rialzo le stime 2022. Nel periodo aprile-giugno i ricavi netti sono visti a 3,4-3,5 miliardi di euro con un Ebitda underlying compreso tra 855 e 865 milioni.

Direct Line -11%. Il gruppo assicurativo ha peggiorato la previsione di combined operating ratio 2022 al 96-98% dal 93-95% della precedente guidance.

(RV - www.ftaonline.com)