Le principali Borse europee hanno aperto la prima seduta della settimana in rialzo in un contesto di elevata incertezza a causa dei timori su inflazione e tassi. Il Dax di Francoforte guadagna lo 0,6%, il Cac40 di Parigi lo 0,3%, il Ftse100 di Londra lo 0,3% e l'Ibex35 di Madrid lo 0,5%.

Tra i titoli in evidenza Valneva +19%. Pfizer ha acquistato l'8,1% del capitale della biotech francese attraverso un aumento di capitale riservato. Il colosso farmaceutico americano ha investito nell'operazione 90,5 milioni di euro.

Renault +3%. Jefferies ha alzato il rating sul titolo del gruppo automobilistico a "buy" da "hold".

Deliveroo -0,4%. Jp Morgan ha peggiorato il giudizio sul titolo del gruppo della consegna di pasti a domicilio a "underweight" da "neutral".

Sul fronte macroeconomico in Germania i prezzi alla produzione, secondo quanto comunicato da Statistisches Bundesamt (Destatis, l'agenzia nazionale di statistica tedesca), sono saliti a maggio del 33,6% annuo, in marginale accelerazione rispetto al precedente rimbalzo del 33,5% (30,9% in marzo), sostanzialmente in linea con le attese degli economisti. Su base sequenziale l'indice dei prezzi alla produzione è cresciuto invece dell'1,6% contro il 2,8% di aprile (4,9% in marzo) e l'1,5% del consensus.

Oggi Wall Street resterà chiusa per festività.

(RV - www.ftaonline.com)