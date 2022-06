Le principali Borse europee hanno aperto la prima seduta del mese di giugno in rialzo. Il Dax di Francoforte guadagna lo 0,6%, il Cac40 di Parigi lo 0,5%, il Ftse100 di Londra lo 0,2% e l'Ibex35 di Madrid lo 0,5%.

Sotto osservazione restano sempre l'inflazione, le politiche monetarie delle banche centrali ed il petrolio.

Tra i titoli in evidenza Saint-Gobain +0,7%. Il colosso dei materiali da costruzione ha raggiunto l'accordo per il takeover della canadese Kaycan per 928 milioni di dollari in contanti. Per il gruppo francese si tratta dell'ennesima operazione finalizzata a rafforzare la sua presenza in Nordamerica. Kaycan produce e distribuisce in Usa e Canada materiali da costruzione per esterni.

DWS -5%. Il CEO della società di asset management, Asoka Woehrmann, si è dimesso dopo le accuse di comportamenti ingannevoli in merito agli investimenti green. Al suo posto è stato nominato Stefan Hoops.

Wood Group +2,8%. Il fornitore di servizi energetici ha annunciato la vendita della divisione consulenza alla canadese WSP Global Inc per 1,9 miliardi di dollari.

Sul fronte macroeconomico in Germania le vendite retail, secondo quanto comunicato da Statistisches Bundesamt (Destatis, l'agenzia nazionale di statistica tedesca), nel mese di aprile hanno segnato a sorpresa un calo dello 0,4% annuo, contro il precedente declino del 2,7% (7,0% il rimbalzo di febbraio) e la crescita del 4,0% del consensus. Su base mensile le vendite al dettaglio sono invece crollate del 5,4% contro la flessione dello 0,1% di marzo (0,3% il rialzo di febbraio) e la contrazione limitata allo 0,2% attesa dagli economisti.

In Gran Bretagna l'indice dei prezzi delle abitazioni Nationwide Hpi (Housing Price Index), secondo quanto comunicato dalla Nationwide Building Society (secondo maggiore erogatore di mutui britannico), è balzato a maggio dell'11,2% annuo, contro il 12,1% di aprile (14,3% in marzo) e il 10,5% del consensus. Su base sequenziale il Nationwide Hpi è invece salito dello 0,9% contro lo 0,3% precedente (1,1% in marzo) e lo 0,6% stimato dagli economisti.

(RV - www.ftaonline.com)