Avvio di ottava positivo a Piazza Affari che guadagna circa l'1%. FTSE Mib +0,99%, FTSE Italia All-Share +0,87%, FTSE Italia Mid Cap -0,18%, FTSE Italia STAR +0,31%.

Acquisti anche sulle altre principali piazze azionarie europee. DAX +1,06%, Eurostoxx 50 +0,88%, CAC 40 +0,64%, IBEX 35 +1,72%, FTSE 100 +1,50%.Wall Street è rimasta chiusa oggi per festività, ma i future stanno contrattando e sono in rialzo. S&P 500 +0,93%, Nasdaq 100 +0,83%, Dow Jones +0,79%.

Euro in rialzo contro Dollaro prova ad allontanarsi dai supporti. Cambio a 1,0530 circa. BTP in lieve peggioramento, Spread in calo: il rendimento del decennale si attesta al 3,77% (chiusura precedente a 3,73%), lo spread sul Bund si porta a 202 bp (da 216).Petrolio in calo. Il Brent si attesta a 113,90 $/barile, mentre il WTI si porta a 108,70 $/barile. Oro stabile 1840,0 dollari dopo un picco di seduta a 1848.

Tra i titoli del FTSE Mib acquisti sul comparto bancario con Unicredit +4,42% e Intesa Sanpaolo +3,83%, bene in generali i finanziari, mentre sono contrastati gli industriali. Pesanti ribassi invece per le utilities, A2A (-5,48%), Hera (-5,61%). Stacco dividendo per Exor, Poste, Snam e Terna.

Il settore bancario è stato sostenuto dalle indiscrezioni secondo cui entro questa settimana la BCE predisporrà il piano anti-frammentazione, con annuncio venerdì a mercati chiusi: l'obiettivo sarebbe quello di ricondurre gli spread verso valori più allineati ai fondamentali. Il piano dovrebbe avere una dotazione di 500 miliardi di euro, compresi i reinvestimenti delle obbligazioni in scadenza attualmente presenti in portafoglio derivanti dal piano pandemico PEPP.

Eni +0,28%: nel fine settimana è stato reso noto che il gruppo è stato selezionato da QatarEnergy come nuovo partner internazionale per l'espansione di North Field East (NFE), il più grande progetto al mondo di GNL. QatarEnergy ed Eni creeranno una joint venture (75% e 25% rispettivamente) che a sua volta deterrà il 12,5% dell'intero progetto NFE, di cui fanno parte 4 mega treni GNL con una capacità combinata di liquefazione pari a 32 milioni di tonnellate/anno (MTPA).

Per quanto riguarda gli altri mercati da segnalare che il Bitcoin ha trascorso un fine settimana da incubo. Sabato la criptovaluta è scivolata sotto i 18 mila dollari per poi risalire oggi a 20.735,50, ben lontana rispetto ai massimi a 67.500 dollari di novembre 2021. Tra le cause del crollo l'effetto a catena causato dai problemi dei principali operatori di criptovalute.

(AC - www.ftaonline.com)