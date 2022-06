Per Raphael Bostic, president della Federal Reserve (Fed) di Atlanta, la politica dell'istituto centrale di Washington dev'essere più muscolare per combattere l'elevata inflazione Usa, salita in maggio all'8,6% annuo dall'8,3% di aprile (8,5% in marzo), segnando nuovi massimi dal dicembre 1981.

Per Raphael Bostic, president della Federal Reserve (Fed) di Atlanta, la politica dell'istituto centrale di Washington dev'essere più muscolare per combattere l'elevata inflazione Usa, salita in maggio all'8,6% annuo dall'8,3% di aprile (8,5% in marzo), segnando nuovi massimi dal dicembre 1981. Bostic ha spiegato di avere appoggiato l'aumento dei tassi d'interesse Usa di 75 punti base deciso settimana scorsa dal Federal Open Market Committee (Fomc), aggiungendo che le soluzioni dei problemi alla supply chain tardano ad arrivare. "Significa che dovremo essere più energici nelle nostre politiche", ha dichiarato al programma radiofonico Marketplace di American Public Media. "Stiamo attaccando l'inflazione per riportarla a un livello più normale che per noi deve essere del 2% e faremo tutto il necessario perché ciò accada", ha aggiunto.

