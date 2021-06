[Guida Gratuita al Trading sul Forex] Scarica ORA la guida gratuita al Business del Trading Online : la nuova guida che ti spiegherà -in maniera semplice ma dettagliata- le basi per iniziare a fare trading.

Secondo Michelle Bowman, membro del Board of Governors della Federal Reserve (Fed), l'impennata dell'inflazione guidata dalla rapida riapertura dell'economia Usa potrebbe richiedere "un po' di tempo" per allentarsi. Nel corso di una conferenza organizzata dalla Cleveland Federal Reserve, Bowman ha notato per altro come il crollo dei prezzi all'inizio del 2020, dovuto alla crisi del Covid-19, ha fissato un livello così basso che anche un ritorno ai prezzi normali comporta una grande variazione percentuale. "Tuttavia c'è di più nel recente aumento dell'inflazione oltre a questi problemi di misurazione", ha sottolineato Bowman, secondo quanto riporta Reuters, indicando come le supply chain, con il ritorno alla vita a livello globale, siano state stressate dalla forte domanda di beni e servizi. E quindi la pressione sui prezzi "potrebbe allentarsi mano a mano che i colli di bottiglia saranno risolti ma potrebbe volerci del tempo", ha aggiunto. (RR - www.ftaonline.com)

Financial Trend Analysis

Financial Trend Analysis (FTA Online) è una società specializzata nella fornitura di contenuti in ambito finanziario. L'Ufficio Studi analizza i mercati nel loro complesso ponendosi come mission quella di supportare sia la categoria degli investitori istituzionali sia quella dei privati e di cogliere prontamente i mutamenti dei mercati finanziari al fine di proporre servizi sempre all'avanguardia.